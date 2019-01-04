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04.01.2019
Lenta.ru

Украинские полицейские избили 81-летнего создателя самолета "Мрия"

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Сотрудники МВД Украины
Сотрудники МВД Украины.
Источник изображения: РИА Новости

В Киеве избили 81-летнего авиаконструктора концерна "Антонов" Виктора Ковальского, который работал над созданием самолета Ан-225 "Мрия". Об этом сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН).

По данным телеканала, на мужчину, который более 40 лет работает в "Антонове", напали трое неизвестных, когда он выходил из метро. Через некоторое время на место прибыли двое полицейских, которые также начали избивать Ковальского ногами. "На меня посыпались удары сзади и по голове… Пятеро кинули и начали бить ногами, как мяч, я крутился, как уж на сковородке", — рассказал потерпевший.

После этого на мужчину надели наручники и посадили его в полицейскую машину. Там выяснилось, что один из нападавших принял Ковальского за мошенника, который похитил у него около 10 тысяч долларов. Однако при осмотре портфеля авиаконструктора правоохранители обнаружили в нем только чертежи и были вынуждены отпустить мужчину.

В результате у Ковальского было диагностировано сотрясение мозга, также ему повредили зуб и спину. Потерпевший написал заявление в полицию.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, по факту избиения авиаконструктора уже возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное легкое телесное повреждение". При этом в надзорном ведомстве заявили, что установлены обстоятельства, "свидетельствующие о возможной причастности к указанным событиям сотрудников полиции". Против сотрудников полиции возбуждено уголовное дело о превышении служебных полномочий.

"Мрия" — тяжелый дальний турбореактивный транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности. Он был разработан в 1980-х годах специалистами "Антонова".

03.01.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Ан-225 "Мрия"
Компании
Антонов ГП
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