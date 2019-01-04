Космический темп развития страны

Российские технологии позволяют не только развивать экономику, но и спасать человеческие жизни

В одном из аналитических отчетов международной консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, посвященном состоянию индустриального (промышленного) Интернета вещей в мире и перспективам его развития в России, были подробно рассмотрены четыре промышленные революции.

Пока мы живем в условиях третьей промышленной революции, которая часто называется цифровой. Авторы отчета считают, что она началась в 1970 году (другие эксперты берут за точку отсчета 1969 год) и характеризуется масштабным применением в производстве электронных и информационных технологий (систем), обеспечивших интенсивную автоматизацию и роботизацию производственных процессов.

Однако сегодня формируется основа для четвертой промышленной революции, в рамках которой ожидается переход на полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени в постоянном взаимодействии с внешней средой и с перспективой объединения в глобальную промышленную сеть вещей и услуг. Активную роль в новой промышленной революции будут играть космические технологии, в частности, технологии геоинформационные и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

НОВЫЙ ИГРОК

Рынок услуг ДЗЗ является одним из наиболее динамично растущих сегментов в области практического использования космоса. Причина проста - данные, получаемые с помощью ДЗЗ, востребованы в самых разных отраслях экономики, а также на всех уровнях системы планирования и управления.

В связи с этим все активнее развиваются национальные системы ДЗЗ – операторами спутников становится все большее число стран мира, а счет таких аппаратов уже давно пошел на сотни. Только в период с 2007 по 2016 год, по данным компании Euroconsult, в мире был запущен 181 спутник ДЗЗ (без учета метеорологических), стоимость разработки и сборки которых составила 17,4 млрд долл.

В результате, если в 1998 году объем выручки глобального рынка ДЗЗ едва перешагнул рубеж 200 млн долл., то в 2016 году он немного не дотянул до 2 млрд, а к 2026 году, по прогнозам аналитиков Euroconsult, достигнет уже 8,5 млрд долл. При этом объем рынка производства спутников ДЗЗ за период 2016–2026 годов составит 33 млрд долл. Растет также и доля России на этом рынке.

"Сегодня общий объем российского рынка – не только услуги, а весь цикл производства геоинформации от создания и запусков спутников до конечного пользователя – оценивается в 250 млн долл. К 2020 году он, как ожидается, составит около 1 млрд, а к 2025-му вырастет до 1,5 млрд долл. в год, – подчеркивал в интервью газете "Известия" год назад Андрей Тюлин, генеральный директор АО "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос"). – При этом следует учитывать тенденцию существенного смещения центра тяжести рынка из сегмента данных съемки в область конечных продуктов, решений и сервисов".

Принимая во внимание тенденцию роста рынка услуг ДЗЗ, Роскосмос и холдинг РКС приняли решение о создании специализированной компании – оператора услуг в данной сфере, который должен составить конкуренцию ведущим мировым игрокам в области геосервисов сначала на российском, а затем и на глобальном рынке. В начале 2018 года это решение было воплощено на практике: "Терра Тех" является дочерней компанией холдинга РКС, которой поручено создание геоинформационных решений на основе анализа геопространственных данных, включая информацию ДЗЗ.

"Рынку больше не нужны сырые данные со спутников, поэтому в Роскосмосе создан коммерческий оператор, который их обрабатывает и предлагает готовые аналитические продукты и сервисы, – подчеркивает гендиректор АО "Терра Тех" Милана Элердова. – Мы следуем мировым трендам в области геоинформатики, используя в наших продуктах технологии BigData в сочетании с облачными решениями. Применение в разработках достижений искусственного интеллекта, автоматического распознавания объектов, машинного обучения, нейросетей и дополненной реальности преобразует информацию с космических аппаратов ДЗЗ в понятный и удобный формат, повышающий эффективность любого ключевого для российской экономики бизнеса – аграрного, сырьевого, транспортного или строительного".

Работа компании ориентирована на широкий рынок потребителей, которым предлагаются принципиально новые сервисы на основе машинного обучения, интеграции со смежными сервисами и технологиями (навигация, геолокация, Интернет вещей, Big Data и др.). В частности, "Терра Тех" предлагает следующие геоинформационные проекты и сервисы: "Ресурсы. РФ", "Наша Россия", "Территория", решения для точного земледелия и "цифровой двойник" Земли Atlas VR.

Сервис "Ресурсы. РФ" позволяет выявлять не поставленные на кадастровый учет объекты недвижимости, выполнять расчет потенциального объема недополученного имущественного и земельного налога в бюджетах муниципальных образований (по экспертным оценкам, объем недополученных доходов региональных бюджетов из-за некорректного учета объектов недвижимости составляет 0,5–3 млрд руб. ежегодно) и вести поиск инвестиционно привлекательных земельных участков, свободных от хоздеятельности, для реализации их с торгов на правах аренды или в собственность.

Как результат – защищенные имущественные права граждан и организаций, увеличение доходов бюджета муниципального образования (по оценкам, возможно повышение поступлений в бюджет региона или муниципалитета до 40%). В свою очередь, сервис "Территория" позволяет дистанционно оценивать состояние посевов сельхозкультур, лесного фонда, карьеров, свалок, строек и береговой линии водных объектов.

А вот сервис "Наша Россия" позволяет в открытом доступе наблюдать за ходом создания в России важнейших объектов современной инфраструктуры, призванной стать драйвером роста национальной экономики. Среди объектов, за ходом строительства которых можно наблюдать на этом портале, – стадионы, образовательные учреждения, заводы, мосты, порты и атомные электростанции.

"Масштаб этих строек настолько велик, что лучше всего виден из космоса. На представленных снимках, привязанных к цифровой карте России, любой желающий может наблюдать, как шла стройка и на каком этапе она находится сейчас, – говорит Милана Элердова. – Это пилотный проект-демонстратор возможностей сервисов на основе ДЗЗ. В дальнейшем мы будем пополнять базу данных и расширять географию за счет новых объектов наблюдения. В конечном итоге на портале можно будет ознакомиться с ходом любой крупной стройки".

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ЗЕМЛИ

Платформы "Цифровой регион" и "Цифровое госуправление" через единое окно открывают аналитические отчеты на основе объективных данных ДЗЗ о недропользовании, лесопользовании, использовании сельхозземель, экологическом статусе территорий, строительстве и др., а в рамках проекта Atlas VR специалистами "Терры Тех" создан полноценный цифровой двойник Земли, в котором рельеф и ландшафт строятся на основе космической и аэрофотосъемки, обеспечивая модели максимальное соответствие реальному миру и эффект присутствия высокой степени.

"Один из ключевых трендов современного образования – развитие аддитивных технологий, позволяющих учащимся создавать 3D-прототипы объектов – детали, макеты и пр., – говорит заместитель гендиректора АО "Терра Тех" Вячеслав Бутин. – В проекте Atlas VR мы послойно создаем цифровую 3D-модель реального мира. В этом цифровом двойнике Земли элементы – объекты, процессы, технологии – управляемы, доступны для оперативного редактирования и взаимодействия. На уроках географии, экологии и биологии учащиеся смогут увидеть различные сценарии того, как будет развиваться наша планета при том или ином уровне антропогенного воздействия на нее. Мы надеемся, что возможность наглядно рассмотреть различные варианты будущего Земли позволит подрастающему поколению правильно ответить на глобальные вызовы современности".

Данная модель делает возможным виртуальное перемещение во времени и позволяет совершить прогулку по ландшафту, воссозданному по данным ДЗЗ двадцатилетней давности. С помощью сервиса Atlas VR, позволяющего моделировать объекты и сложные явления и процессы, возможно моделирование будущей среды и исследование степени воздействия планируемых проектов на планету. Технология также используется и как тренажер, к примеру, для обучения основам безопасности жизнедеятельности, позволяя создавать модели стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Итоговым результатом деятельности "Терра Тех" стало существенное и стабильное наращивание доли коммерческих данных ДЗЗ, поступающих со спутников российской орбитальной группировки на отечественный рынок геоинформационных услуг. В ближайшее время компания планирует создать единую технологическую платформу с возможностью мгновенного перехода из одного сервиса в другой. Находясь в "облаке", пользователь сразу сможет поставить выделенную на космическом снимке область на карте или купленные им изображения объектов на регулярный контроль изменений, а также заказать соответствующую интерпретацию в формате дополненной реальности.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ КОСМОС

Промышленная революция позволила человечеству в глобальном плане избавиться от голода и существенно улучшить условия проживания (хотя степень развития ряда стран мира оставляет желать лучшего). Но побочным эффектом этого стало ухудшение экологии: снижается качество воздуха и воды, загрязняемых отходами жизнедеятельности человека; изменяется ландшафт целых регионов планеты; происходит истощение или полная потеря природных богатств: полезных ископаемых, животного и растительного мира. Результат – все ведущие страны мира озабочены проблемами контроля за экологией и за антропогенной деятельностью человека в целом.

Сегодня к этой задаче все чаще подключаются космические системы. Так, в ноябре с.г. на экологической выставке-форуме "ГРИНТЕХэкспо" компании "Терра Тех" и "УРУС – Умные цифровые сервисы" объявили о решении объединить усилия для работы над новой геоинформационной системой экомониторинга, создаваемой в рамках цифровой концепции "Умный город" и позволяющей одновременно собирать и обрабатывать данные от датчиков на Земле и информацию, получаемую с аппаратов ДЗЗ. Система будет агрегировать точечные данные с датчиков химического загрязнения с информацией об экологическом состоянии территорий, формируемой при автоматической обработке и анализе мультиспектральных космических снимков.

Впрочем, сложные космические технологии равно эффективно способны не только обеспечить стремительное развитие целых отраслей экономики государства, но и помочь конкретному человеку в его вполне конкретной беде. Самым наглядным образом это было продемонстрировано минувшим летом, когда именно космические технологии позволили спасти пропавшего в Иркутской области 78-летнего мужчину.

Двенадцать долгих августовских дней волонтеры отряда "Лиза Алерт" безуспешно искали его в лесу. Казалось, еще немного, и поиски станут бессмысленными: сколько сможет продержаться в лесу пожилой человек? И вдруг кому-то в отряде пришло в голову: поиск идет по общедоступным картам местности, а что, если они не совсем точны? Тут же обратились в компанию "Терра Тех", которая оперативно предоставила актуальные изображения участков тайги.

"На снимке мы увидели много новых дорог и тропинок, которые не были указаны на обычных картах. Снимок из космоса значительно облегчил наше передвижение по лесу и повысил эффективность поисково-спасательной операции, – говорит координатор НКО "Лиза Алерт" Олег Леонов. – Мы смогли заехать гораздо дальше, чем рассчитывали. В итоге дедушка был спасен".

По мнению Леонова, "актуальные космические снимки – это то, что реально помогает нам находить пропавших в природной среде". Вот так и приходят современные космические технологии в каждый дом, в каждую семью, делая жизнь россиян лучше.

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"