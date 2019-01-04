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04.01.2019
Независимое военное обозрение

Военная наука между прошедшим и предстоящим

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Владимир Путин и Махмут Гареев.
Президент России Владимир Путин и президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев.
Источник изображения: www.kremlin.ru

Упрочение обороны России возможно только за счет междисциплинарного подхода к строительству Вооруженных сил

Уходящий 2018 год был ознаменован празднованием столетия Советской армии, но также и 95-летия государственного и военного деятеля РФ, генерала армии Махмута Гареева. Казалось бы, масштаб юбилейных дат не сопоставим, однако и то и другое нашло отражение на страницах "Независимого военного обозрения", которое генерал армии М.А. Гареев воспринимает не только как специализированное печатное издание, но и как творческую лабораторию для обсуждения, обобщения и распространения передового опыта решения назревших проблем военной теории и практики. При таком заинтересованном отношении президента Академии военных наук появляется возможность ставить и решать задачи информационного обеспечения военно-научных исследований, научного сопровождения военно-политических решений, формировать экспертное мнение по актуальным вопросам государственной военной политики, военного строительства и военного искусства.

Анализ содержания публикаций на страницах "НВО" в 2018 году позволяет видеть нарастающий уровень сложности военно-политической ситуации. При этом ярче и убедительнее становятся выступления экспертов на страницах "НВО", конкретнее предложения в адрес федеральных органов власти, органов военного управления, руководителей гражданского общества. Большинство публикаций отражают назревшие проблемы военного строительства, государственной военной политики.

Повышенное внимание редакция "НВО" в уходящем году уделяла гибридной тематике, синхронизации внешних и внутренних угроз РФ, объективным и субъективным факторам военного управления, военной науке, а также социологическому сопровождению военного строительства.

Российская армия - это неотъемлемая часть российского социума, а Министерство обороны – важная составная часть государственного управления, что в совокупности требует не только военного, но и междисциплинарного анализа.

Важным показателем возрастающей злободневности, глубины и обоснованности публикаций на страницах "НВО", признания издания военно-научным сообществом в России и за рубежом выступает приглашение Александра Бартоша (автора многочисленных интересных публикаций в "НВО", члена-корреспондента Академии военных наук) на престижную конференцию в Вену, посвященную пониманию гибридных угроз в Европе и в мире.

Редакция "НВО" поддерживает не только яркие и эффектные публикации, но также проблемные и критические, нацеленные на обоснование и выработку управленческих решений, касающихся реализации государственной оборонной политики России.

Среди новых задач "НВО" в 2019 году просматриваются поиск баланса между военными и невоенными мерами обороны и безопасности нашей страны; разработка теоретических основ комплексного поражения противника (с учетом различных видов оружия); разработка основ тактики применения принципиально новых средств вооруженной борьбы, включая гиперзвуковое, лазерное оружие и ряд других, что требует проведения системных исследований по уточнению их места и роли в системе вооруженной борьбы.

Таким образом, спектр задач, стоящих перед военно-научным комплексом страны, обширен, о чем подробно шла речь в докладе начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова на ежегодной конференции Академии военных наук в марте 2018 года.

Отсюда комплекс конкретных задач, заслуживающих дальнейшей проработки и обсуждения:

– укрепление теоретического фундамента военного строительства в нашей стране на принципах междисциплинарности и взаимодействия технических и политико-социологических наук, повышение роли социологии и политологии в наращивании интеллектуального потенциала ВС РФ;

– включение в Положение о Военно-научном комитете ВС РФ конкретных норм о задачах и роли социологического сопровождения военно-политических решений, о необходимости прогнозирования невоенных действий, об активизации разработки данной тематики в военно-образовательных учреждениях и научных подразделениях системы Минобороны;

– наращивание информационно-эмпирического фундамента управления обороной России, в том числе за счет использования возможностей социологических исследований и новейших методик сбора информации, используемых за рубежом: "кейс-стадиз", "фокус-групп", "действенных (активистских) исследований", количественного и качественного анализа визуальных текстов и др.;

– образование координирующих (научно-методических органов) политологического и социологического профиля при военно-образовательных и научных организациях МО РФ;

– закрепление ведущей роли в разработке теории и социологии госуправления в военно-политической сфере, в развитии отечественного государствоведения таких авторитетных научно-образовательных подразделений, как кафедра государственного управления и национальной безопасности Военной академии ГШ ВС РФ, кафедра социологии и кафедра политологии Военного университета МО РФ;

– наращивание объема военно-эмпирических исследований по изучению общественного мнения руководителей федеральных и региональных органов власти, военных аналитиков, известных военачальников и политологов в интересах обеспечения органов военного управления проработанными вариантами политико-управленческих решений;

– расширение тематики военно-социологических исследований с учетом введения в научный оборот новых явлений и тенденций управления национальной обороной, трансформации объекта и субъекта военных и невоенных действий и усложняющегося взаимодействия политики – военного дела – военной науки и задач военно-социологического сопровождения политико-управленческих решений;

– повышение роли военно-научной общественности в общественно-политической жизни современной России, в деятельности общественных и экспертно-консультативных советов при органах законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях;

– проработка вопроса о возможности образования отделения военных наук в Российской академии наук.

Таким образом, напрашивается продолжение обсуждения авторской статьи "Советский Клаузевиц" ("НВО" от 16.02.18), в которой были отражены предложения по активизации дискуссии Отдела стратегического анализа и военно-политических исследований автономной некоммерческой организации "Московский институт социологических исследований".

Как никогда ранее, сегодня требуются научно обоснованные ответы и предложения по актуальным вопросам применения и развития Вооруженных сил, а это сложнейшие фундаментальные, прикладные и поисковые задачи.


Сергей Першуткин

Сергей Николаевич Першуткин – эксперт-аналитик, член-корреспондент Академии военных наук.

28.12.2018
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принадлежат Независимое военное обозрение
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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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Герасимов Валерий
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