Дипломатия в условиях изоляции России

О чем говорили на круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ

В условиях современной динамично меняющейся военно-политической обстановки возникает необходимость переформатирования международных отношений, которые сопровождают ныне существующий переходной период, характеризующийся перелицовкой геополитического ландшафта и формированием новой расстановки сил, а также турбулентностью в сфере экономики, политики и в целом в отношениях между странами. Вопросам дипломатии в этих непростых условиях была посвящена проходившая недавно в Дипломатической академии МИД России научно-практическая конференция "Дипломатия в современном мире: оценки, вызовы, перспективы", в ходе которой представители министерств иностранных дел и обороны, а также Института США и Канады и других организаций обсудили проблемы, которые встают сегодня перед российской дипломатией.

В настоящее время приходится считаться с такими методами, как цифровая дипломатия, когда информация размещается в Интернете в открытом доступе, или публичная дипломатия с участием СМИ. Эти методы активно используются для освещения конфликтных вопросов, которые ранее традиционно решались исключительно на дипломатическом уровне, но теперь могут "выплескиваться в печать". По мнению экспертов, вопросы подготовки дипломатов в условиях гибридной войны и появления коммуникационной дипломатии, так называемого поколения онлайн, требуют пристального внимания со стороны государства.

Реагирование на постоянно возникающие кризисы расставляет приоритеты во внешнеполитическом планировании и делает необходимостью развитие стратегического видения с целью снижения рисков от возможных ошибок при внешнем воздействии. Постепенно формируются основы для полицентричного мироустройства через укрепление центров экономического роста и политического влияния. Но формирование многополярного мира - это не предрешенный результат нынешних перемен, так как он вызывает серьезное повышение напряженности на международной арене. А некоторые западные страны предпринимают односторонние шаги для достижения преимуществ в военной и экономической сферах, причем даже в ущерб другим государствам. В итоге подрывается миропорядок, основанный на уважении международного права.

Кризисные явления в международной жизни продолжают накапливаться, и вектор развития российской политики при любом варианте событий должен обеспечить национальную безопасность России, что утверждено президентом РФ Владимиром Путиным в концепции внешней политики. Урегулирование конфликтов возможно только на основе международного права путем создания условий для максимально широкого диалога вовлеченных в эти конфликты сторон. Так, устойчивое урегулирование в Донбассе возможно только через полную и последовательную реализацию Минских договоренностей.

Серьезную угрозу для международной безопасности сегодня представляет терроризм. Причем сильнейшим фактором в выживании террористов, формировании ими новых очагов смертоносной деятельности является террористическая идеология, которая распространяется в информационном пространстве и оказывает влияние на население (в большей степени ему подвержены слои с низким социальным обеспечением). С этим злом ни одно государство в одиночку справиться не может, и Россия предлагает к обсуждению на мировой арене концепцию добровольных антитеррористических ограничений СМИ, принятую в РФ. В основе концепции – понимание того, что современное информационное пространство имеет глобальный масштаб и способно оказывать влияние на людей, где бы они ни находились. Поэтому важно выработать контртеррористические самоограничения или кодекс поведения.

Идеология, впрочем, во многом определяет миропорядок и характер отношений между государствами. Примером может служить несовпадение подходов российской и американской сторон к проблемам взаимодействия двух стран. Америка считает, что Россия бросает идеологический вызов США. При этом в Стратегии национальной безопасности России говорится, что "РФ заинтересована в выстраивании полноценного партнерства с США на основе совпадающих интересов, в том числе в экономической сфере, с учетом ключевого влияния российско-американских отношений на состояние международной обстановки в целом". Важнейшим элементом партнерства обеих стран может стать сотрудничество в сфере контроля над вооружением, укрепление доверия, нераспространение оружия массового уничтожения, борьба с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов. Причем контроль над вооружениями считается главной темой российско-американских отношений и возможного диалога.

Серьезные проблемы присутствуют и в отношениях России с Евросоюзом. Крайне негативные последствия имели известные события, связанные со сменой власти на Украине, после чего произошло сужение взаимодействия с ЕС. Но энергоресурсы в Европу идут из России, и пока экономической замены им не существует, дальнейшее сотрудничество будет сохраняться.

На фоне возрастающей изоляции России со стороны стран Запада и проблем, с которыми сталкивается российская дипломатия, получило развитие военное сотрудничество. Приоритеты России в этой сфере: развитие союзнических отношений со странами СНГ, укрепление связей в рамках ОДКБ и поддержание боеспособности в рамках союзных государств. Поддержание отношений в рамках Шанхайской организации сотрудничества также является приоритетным направлением, в проведенных в этом году военных учениях приняли участие Индия и Пакистан. Предпринимаются конкретные шаги по установлению связей с Китаем. Так, 2,2 тыс. китайских военнослужащих в сентябре 2018 года приняли участие в учениях "Восток-2018". Большое внимание уделяется партнерству с Индией. Ежегодно проходят визиты министров обороны, проводятся учения "Индра". Укрепляются позиции России в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом и в Юго-Восточной Азии в частности. В условиях политической изоляции и санкционного давления на Россию военному министерству удалось не только сохранить, но и нарастить масштабы военного сотрудничества.

Ирина Дронина