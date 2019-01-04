"Открыта новая страница": китайцы на обратной стороне Луны

Китайский аппарат "Чанъэ-4" первым сел на обратной стороне Луны

Китайцы первыми в истории человечества высадились на обратной стороне Луны. О задачах уникальной миссии и подготовке к высадке рассказывает "Газета.Ru".

Китайская научная станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны. Об этом долгожданном событии сообщили китайские государственные СМИ.

"Китайская станция "Чанъэ-4" совершила посадку на обратной стороне Луны в четверг, став первым аппаратом, мягко севшим на неизученной стороне, которая никогда не видна с Земли", - говорится в сообщении агентства "Синьхуа". Зонд, в составе которого находится посадочный аппарат и луноход, совершил посадку в заранее выбранном районе в 10.26 по Пекинскому времени (5.26 мск).

"В истории исследования Луны человечеством в четверг открыта новая страница, когда первый в мире исследователь обратной стороны Луны сел в точке своего назначения после 26-дневного путешествия", - передает China Daily.

Сообщается, что зонд сел в кратере Карман - это огромный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

Издание приводит подробности посадки. Сначал на высоте 6-8 километров аппарат произвел оценку своего местоположения. На высоте порядка 100 метров он приостановил снижение для анализа информации на предмет возможных препятствий на пути, а уже потом произвел посадку.

Сообщения о посадке аппарата начались с неразберихи - изначально китайские СМИ сообщили об успешном касании лунной поверхности, однако затем из твитера были удалены эти сообщения.

Это привело к предположениям, что аппарат разбился при посадке.

Как это обычно бывает при освещении китайских космических миссий, высадка на Луне проходила под покровом тайны - не было ни прямой трансляции из ЦУПа, ни предваряющих пресс-конференций.

Станция "Чанъэ-4", запущенная три недели назад к Луне, вышла на расчетную орбиту 30 декабря. "Зонд вышел на эллиптическую лунную орбиту с периселением (минимальное удаление от поверхности Луны) 15 километров и апоселением (максимальное удаление) 100 километров в 8.55 по Пекинскому времени (3.55 мск)", - говорилось в сообщении "Синьхуа" тогда.

Впервые аппарат достиг орбиты Луны еще 12 декабря, с тех пор специалисты китайского центра управления полетами дважды корректировали орбиту станции и тестировали связь между аппаратом и спутником-ретранслятором "Цюэцяо".

За это время также проверялась работа передающих камер и лазерных высотометров, которые будут задействованы при посадке.

Китай запустил космическую станцию "Чанъэ-4", которой предстоит впервые в истории человечества исследовать обратную сторону Луны, 7 декабря 2018 года в 21:20 мск. "Чанъэ-4" является частью лунной программы Китая, продолжением и дублером "Чанъэ-3".

Запуск и мягкая посадка на Луну первоначально планировались в 2015 году, но были перенесены на 2018 год. Поскольку отсутствует прямая видимость, для организации связи с аппаратами

будет использоваться ретрансляционный спутник "Цюэцяо", который был запущен с космодрома Сичан 20 мая 2018 года.

Также, одновременно с "Цюэцяо", были запущены два малых аппарата Харбинского политехнического университета "Лунцзян-1" и "Лунцзян-2". Разработка лунной программы Китая началась в 1998 году и была официально утверждена в январе 2004 года, получила название "Программа Чанъэ" в честь китайской богини Луны Чанъэ.

Программа делится на три этапа - полеты по окололунной орбите, мягкая посадка на Луну и доставка лунного грунта на Землю. В рамках первого этапа к Луне отправились станции "Чанъэ-1" и "Чанъэ-2". В рамках миссии "Чанъэ-1" удалось построить топографическую карту Луны, после чего станция совершила жесткую посадку на спутник и была уничтожена. "Чанъэ-2" позволила выбрать подходящее место для мягкой посадки "Чанъэ-3".

На втором этапе программы станция "Чанъэ-3", запущенная 2 декабря 2013 года, доставила на поверхность Луны луноход "Юйту". Он был оборудован георадаром и двумя спектрометрами для изучения лунного грунта. Но миссию не удалось реализовать полностью - спустя 40 дней луноход потерял подвижность, хотя и продолжал работать, стоя на месте. 3 августа 2016 года было объявлено, что "Юйту" завершил работу.

"Чанъэ-4" стала дублером "Чанъэ-3", перед ней стоят те же задачи - мягкая посадка на Луну и изучение ее поверхности.

Главное отличие миссии в том, что станция впервые в истории села именно на обратной стороне Луны, где за 60 лет исследований космоса не высаживалась ни одна станция.

Это позволит ученым собрать данные о неизученной ранее области Луны, а также даст возможность провести качественные радиоастрономические исследования - сигналы с Земли не достигают обратной стороны Луны и не мешают наблюдениям. Это одновременно и усложняет миссию - луноход и посадочная платформа не смогут связываться с центром управления полетами напрямую. Из-за этого в мае Китай запустил первую часть миссии - спутник-ретранслятор "Цюэцяо".

На "Чанъэ-4" установлены камеры, инфракрасный спектрометр, георадар, голландский низкочастотный спектрометр, шведский прибор для изучения воздействия на поверхность Луны солнечного ветра и немецкий нейтронный дозиметр.

Важной задачей в рамках миссии станут биологические эксперименты.

Вместе со станцией на обратную сторону Луны в герметичном контейнере отправились семена картофеля, резуховидки Таля (растения семейства капустных) и яйца шелкопряда.

Исследователи планируют проверить, возможно ли создать в космическом аппарате замкнутую экосистему, в которой личинки будут вырабатывать углекислый газ, а растения - преобразовывать его в кислород с помощью фотосинтеза.

С самого начала сообщения о запуске миссии не сопровождались данными о точном месте и времени посадки, пока эта дата не определена, ее еще предстоит выбрать китайским инженерам. Ранее сообщалось, что посадка может осуществиться в первых числах января.

Отдел "Наука"