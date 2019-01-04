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04.01.2019
Lenta.ru

На обратной стороне Луны впервые сели

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Запуск с космодрома Сичан
Запуск с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань 8 декабря.
Источник изображения: China Stringer Network / Reuters

Китайский беспилотный аппарат "Чанъэ-4" мягко сел на обратной стороне Луны. Это первая космическая станция, прилунившаяся на малоизученную территорию земного спутника, передает в четверг, 3 января, РИА Новости.

На борту находится луноход, которые проведет исследования и эксперименты, в том числе опыты по выращиванию организмов в условиях малой силы тяжести.

"Чанъэ-4" высадился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли, являющегося крупнейшим из ударных кратеров в Солнечной системе. Он был запущен с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань 8 декабря.

Ранее сообщалось, что "Росатом" создал один из важных элементов китайской миссии — тепловые блоки.

03.01.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
Росатом
Проекты
CLEP
Луна
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1 комментарий
№1
04.01.2019 14:04
Здесь чуть подробнее.
Например, описана система связи, через спутник - ретранслятор, вращающийся возле точки Лагранжа L2 системы Земля/Луна.
https://nplus1.ru/news/2019/01/04/Yutu-two-landed
Про спутник:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8E%D1%8D%D1%86%D1%8F%D0%BE
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