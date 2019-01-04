На обратной стороне Луны впервые сели

Запуск с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань 8 декабря.

Китайский беспилотный аппарат "Чанъэ-4" мягко сел на обратной стороне Луны. Это первая космическая станция, прилунившаяся на малоизученную территорию земного спутника, передает в четверг, 3 января, РИА Новости.

На борту находится луноход, которые проведет исследования и эксперименты, в том числе опыты по выращиванию организмов в условиях малой силы тяжести.

"Чанъэ-4" высадился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли, являющегося крупнейшим из ударных кратеров в Солнечной системе. Он был запущен с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань 8 декабря.

Ранее сообщалось, что "Росатом" создал один из важных элементов китайской миссии — тепловые блоки.