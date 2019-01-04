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04.01.2019
Известия.ru

Минобороны назвало количество самолетов-разведчиков у границ России в 2018 году

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Станции типа "Воронеж"
Станции типа РЛС "Воронеж" способны отслеживать любые средства воздушно-космического нападения противника.
Источник изображения: Фото с сайта www.mil.ru

Более тысячи самолетов-разведчиков обнаружили подразделения радиотехнических войск воздушно–космических войск (ВКС) около российских границ в 2018 году.

Всего подразделения ВКС за год обнаружили и сопроводили более 980 тыс. воздушных объектов.

"Ежесуточно дежурные силы обнаруживают и сопровождают около 5 тыс. воздушных объектов, из них около 2,5 тыс. — иностранные самолеты", — уточняется 31 декабря в сообщении на сайте Минобороны.

Каждый день на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступают более шести тысяч военнослужащих. Они принимают участие в регулярных внезапных проверках состояния боеготовности, отметил начальник радиотехнических войск ВКС генерал-майор Андрей Кобан.

29 декабря российский истребитель перехватил самолет ВВС США возле Крыма. 28 декабря сообщалось, что разведывательные полеты у российских границ совершили за неделю 14 летательных аппаратов.

 

31.12.2018
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Страны
Россия
США
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