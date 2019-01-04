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04.01.2019
Известия.ru

На своем горбу: спецназ получит устройство для переноски 100 кг груза

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Модульная транспортная система
Модульная транспортная система.
Источник изображения: gruppa99.com

В войска начала поступать модульная транспортная система, с помощью которой можно без риска для здоровья тащить на спине габаритное и тяжелое оружие

Части спецназа и войсковой разведки начали получать модульную транспортную систему для переноски на большие расстояния тяжелых и габаритных предметов. Конструкция с применением авиационных композитных материалов позволяет носить на спине до 100 кг. Сейчас тяжелые и габаритные грузы военнослужащим зачастую приходится носить в руках, что ограничивает их маневренность и боевые возможности. Благодаря транспортной системе увеличится боевая мощь и автономность спецподразделений.

Первые комплекты модульной транспортной системы (МТС) начали поступать в войска, сообщили "Известиям" в Минобороны. В основе МТС лежит модульная платформа, внешне напоминающая рюкзак. На лямки крепится грузовая рама с каркасом из композитных материалов с эргономичной подвесной системой. А уже к каркасу может присоединяться снаряжение, необходимое для выполнения боевых задач. Это может быть пусковая установка ПТУР, автоматический гранатомет, ПЗРК, цинк с боеприпасами и так далее. Кроме того, к каркасу можно приладить грузовой мешок объемом 45 или 67 л или чехол для снайперской винтовки. Все эти предметы входят в комплект. Композитные материалы, из которых выполнены элементы системы, используются также в космической и авиационной промышленности.

Каркас из композитных материалов обеспечивает вертикальную жесткость и подвижность для снижения нагрузки. В зависимости от нагрузки, конструкция принимает определенные формы, снижая нагрузку на плечи и спину бойца. При этом сама рама не деформируется и весит всего несколько килограммов.

Грузовая рама имеет регулируемые плечевые лямки и пояс, а также изолированные демпферные подушки, которые обеспечивают вентиляцию спины. Благодаря особенностям конструкции нагрузка на спину существенно снижается, и бойцы могут переносить на ней до 100 кг груза без ущерба для здоровья.

Модульную транспортную систему разработала компания "Группа-99", которая входит в концерн "Калашников". В компании "Известиям" подтвердили, что первые изделия переданы в войска.

До сих пор крупногабаритное вооружение и снаряжение бойцам приходилось нести в руках. А чтобы транспортировать, к примеру, автоматический гранатомет, требуются два человека. Для мотострелковых подразделений это не проблема: они передвигаются на технике. Если в бою им и нужно переносить крупногабаритное вооружение, то недалеко — в пределах 1 км. 

Совсем другое дело разведгруппы спецназа. Они уходят в тыл врага на много дней, передвигаясь пешком со всем своим снаряжением на десятки километров, зачастую по горам и лесам. В этих условиях критически важно рациональное распределение нагрузки. Каждый раз перед заданием разведчики должны решать своего рода уравнение: как взять достаточно снаряжения и боеприпасов и как это все унести на себе. До недавнего времени военнослужащим приходилось творчески переосмысливать штатное снаряжение, приспосабливая его для конкретной ситуации, вспоминает ветеран спецназа ВДВ и участник двух чеченских кампаний Владимир Палкин.

— Раньше не было предметов снаряжения, предназначенных для конкретных специальностей, и каждому приходилось доводить до ума то, что нам поставляли. Снайпер, гранатометчики, связисты "поворачивали" все для себя сами. Кто-то брал рюкзак десантника РД-54, кто-то брал рейдовые мешки, докупали какое-то снаряжение в военторге. В общем, портными мы были неплохими, — рассказал он. — Некоторые предметы, например, разобранный гранатомет, крепили к рюкзакам подручными средствами. Однако у военнослужащего с таким грузом за спиной нарушалось равновесие, и передвижение требовало дополнительного расхода энергии.

В новой транспортной системе нагрузка равномерно распределена от плеч до поясницы, отметил Владимир Палкин. На старых рюкзаках поясничного пояса не было, и военнослужащие пришивали его сами. А плечевые рамки были узкими и впивались в плечи, приходилось их наращивать.

Сейчас работы над созданием подобных транспортных систем идут во многих развитых странах, в частности, не так давно испытания аналогичных изделий для сил специальных операций проводили американские военные.

 


Роман Крецул, Алексей Рамм

01.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Ил-214 (МТС)
Компании
Концерн Калашников
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3 комментария
№1
04.01.2019 13:22
Цитата, q
На старых рюкзаках поясничного пояса не было, и военнослужащие пришивали его сами.
100 кг на горбу? Это точно может нести обычный человек? И далеко ли 100 кг унесёт необычный?  
На станковых рюкзаках (а ведь "модульная транспортная система для переноски на большие расстояния тяжелых и габаритных предметов" - по сути это станковый рюкзак) уже поболе полу века есть пояс.  
А вот информация о станковом рюкзаке, которому несколько тысяч лет (и вообще история станкового рюкзака):
http://alpagama.org/polez_stat/kak-poyavilsya-ryukzak.html
Ну вот, теперь и до МО дошла эта новация. Это отрадно.
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№2
04.01.2019 22:00
Цитата, TopGear сообщ. №1
На старых рюкзаках поясничного пояса не было, и военнослужащие пришивали его сами.
100 кг на горбу? Это точно может нести обычный человек? И далеко ли 100 кг унесёт необычный?  
На станковых рюкзаках (а ведь "модульная транспортная система для переноски на большие расстояния тяжелых и габаритных предметов" - по сути это станковый рюкзак) уже поболе полу века есть пояс.  
А вот информация о станковом рюкзаке, которому несколько тысяч лет (и вообще история станкового рюкзака):
http://alpagama.org/polez_stat/kak-poyavilsya-ryukzak.html
Ну вот, теперь и до МО дошла эта новация. Это отрадно.
Статья не правдоподобна. С 2010года с появлением пермячки рюкзаков любых на выбор. Автор врёт про поясничный пояс и лямки. В рюкзаке на фото можно много чего унести и в случае чего добавить любых подсумков.


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№3
04.01.2019 22:48
Судя по фото, МТС наверное в самом деле удобный рюкзак (точнее некая универсальная станковая система для переноски "на горбу").  А вот авторы пишут "от балды".
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