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04.01.2019
Известия.ru

Заглянули за горизонт: новое российское оружие опередило время

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МиГ-31К с комплексом "Кинжал"
МиГ-31К с комплексом "Кинжал".
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Секретные системы, которые считали мифом, существуют в реальности

Уходящий 2018 год можно без всяких сомнений назвать годом российского оружия. Наша страна первая в мире создала гиперзвуковые комплексы и боевые лазерные системы. Новые разработки весной представил лично президент Владимир Путин. Долгое время они находились под грифом "совершенно секретно". Кроме того, в 2018 году стало известно и о других военных новинках. В частности, речь идет о загоризонтной системе контроля воздушного пространства.

Три из обнародованных президентом новинок уже поступили в войска. Это гиперзвуковые комплексы "Кинжал" и "Авангард", а также лазерный комплекс "Пересвет". На подходе и тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".

"Авангард"

Точное военное название "Авангарда" — аэробаллистическое гиперзвуковое боевое оснащение (АГБО). В конце этого года в США признали, что в мире нет и в ближайшее время не появится систем защиты, способных справиться с этим российским боевым комплексом. На днях военные в присутствии президента провели успешный пуск ракеты "Авангарда".

Подготовка к запуску ракеты "Авангард"

Источник изображения: Фото: РИА Новости

Принцип работы комплекса достаточно прост. Траектория его полета — это движение брошенного камня, скользящего по поверхности воды. Только жидкость заменяет земная атмосфера. Благодаря такой схеме АГБО способно развивать гиперзвуковую скорость и обходить позиции противоракетной обороны противника. На траекторию полета "Авангард" выводит специальная ракета-носитель.

"Сармат"

Главное отличие новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" — уникальная траектория полета. Новинка может добраться до цели как через Северный, так и Южный полюс. В презентации, представленной Владимиром Путиным, было указано, что "Сармат" не имеет ограничения по дальности полета. А значит новая ракета сможет обойти любые позиции ПРО.

Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома Плесецк в Архангельской области

Источник изображения: Фото: РИА Новости

Сейчас новый ракетный комплекс вышел на первый этап испытаний. В частности, проведены первые бросковые пуски "Сармата". Ожидается, что в следующем году работы будут завершены, а с 2020 года новинка начнет поступать на вооружение РВСН.

Проекты "Сармат" и "Авангард" близко связаны друг с другом. Сейчас носитель АГБО — это модернизированные ракеты УР-100УНТТХ. Но "сотки" были приняты на вооружение еще в середине 1980-х годов. Даже с учетом продления ресурса и модернизации — это только временная мера. Поэтому помимо классических боевых блоков, в арсенал "Сармата" войдут и ракеты "Авангарда".

"Кинжал"

Первые сведения о том, что в России разрабатывается воздушная оперативно-тактическая ракета, появились еще в середине 2000-х годов. Но о существовании такой системы вооружения стало известно только в нынешнем 2018-м из послания президента Федеральному собранию. Новый ракетный комплекс получил название "Кинжал".

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой "Кинжал"

Источник изображения: Фото: РИА Новости

Аэробаллистическая ракета "Кинжал" летит по баллистической траектории, но не покидает атмосферу Земли. Носитель "Кинжала" — сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Он поднимает "Кинжал" на высоту в несколько тысяч метров и разгоняется до сверхзвуковой скорости. И только после этого происходит пуск ракеты. Она летит с гиперзвуковой скоростью, а в районе цели переходит в пикирование. Дальность полета ракеты более 1,5 тыс. км.

Для чего нужен "Кинжал"? Во-первых, современные и перспективные средства противоракетной обороны не смогут перехватить ракету с такой траекторией и скоростью полета. Во-вторых, до заданной точки "Кинжал" долетит за считаные минуты. А значит уничтожать даже хорошо защищенные цели противника можно в режиме реального времени.

"Пересвет"

Первые боевые лазерные системы "Пересвет" заступили на дежурство осенью нынешнего года. "Пересвет" — это одно из самых загадочных изделий в арсенале армии. Известно, что в основе системы лежит ядерная энергетическая установка. Именно ЯЭУ обеспечивает уникальную энергетическую мощность новой системы. В то же время до сих пор нет ответа на самый важный вопрос: какие задачи решает боевой лазер?

Лазерный комплекс "Пересвет"

Источник изображения: Фото: РИА Новости

Есть только несколько предположений. Лазер выжигает системы оптико-электронной разведки, установленные на самолетах, вертолетах и беспилотниках. Возможно, мощности "Пересвета" хватит на то, чтобы вывести или хотя бы ослепить на некоторое время оптику спутников-разведчиков.

По другой версии, луч "Пересвета" нагревает корпус и конструкцию летательных аппаратов. Это выводит из строя системы управления, бортовую электронику и двигатели, приводит к возгораниям. В результате беспилотник, самолет или крылатая ракета за считаные секунды выходит из строя и падает на землю.

"Контейнер" для воздушного пространства 

В этом году Минобороны России завершило первый этап формирования единого поля контроля воздушного пространства. Теперь российские военные видят летательные аппараты и ракеты в радиусе нескольких тысяч километров. В основе системы лежат несколько типов радиолокационных станций. Речь идет о РЛС семейства "Воронеж", а также "Контейнер".

Загоризонтная РЛС 29Б6 "Контейнер"

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Именно благодаря вводу в эксплуатацию загоризонтной РЛС 29Б6 "Контейнер" в этом году удалось замкнуть поле. Строительство станции продолжалось более 10 лет. Новинка наблюдает за воздушной обстановкой на территории от Прибалтики до Монголии. По имеющимся сведениям, РЛС уверенно обнаруживает цели на расстоянии свыше 2 тыс. км. Несмотря на свое название — "Контейнер" — новая РЛС — сложный объект, занимающий площадь в сотни километров.


Алексей Рамм, Александр Круглов, Роман Крецул, Богдан Степовой

02.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Россия
США
Продукция
29Б6 Контейнер
Авангард РК
Кинжал БР
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Пересвет
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2 комментария
№1
04.01.2019 05:58
""Контейнер" — новая РЛС — сложный объект, занимающий площадь в сотни километров."

Это, в смысле, комплексный объект из элементов, разбросанных на упомянутых дальностях или тот "забор" на фотке растянулся на сотни км?
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№2
04.01.2019 11:39
А "Буревестник"?
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