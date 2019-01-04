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04.01.2019
Warspot

Топ-10 новостей 2018 года

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Уходящий год был богат на события в оборонной сфере. Кто-то усиленными темпами производил и продавал оружие, кто-то его активно покупал. В мире появилось немало новых оружейных разработок и произошло несколько резонансных аварий. Настало время подвести итоги года. Редакция Warspot поздравляет вас с Новым годом и представляет подборку наиболее интересных новостных материалов года прошедшего.

Browning закрыл эпоху Hi-Power

Эпоха легендарного пистолета Hi-Power официально завершилась. 9 февраля портал shootingillustrated.com сообщил о том, что компания Browning прекратила производство одного из самых знаменитых пистолетов XX века. Пресс-служба компании заявила, что покупатели смогут приобретать пистолеты модификации Mark III, которые остались в запасах у дистрибьюторов, однако поставки продолжаться не будут, и Hi-Power официально больше не производится.

Пистолет Hi-Power.
Источник: shootingillustrated.com

Новый гигант американского флота

Американский флот получил новый корабль-гигант. 23 февраля в порту Сан-Диего прошла торжественная церемония передачи в состав флота корабля USNS Hershel "Woody" Williams ESB4. Он является вторым кораблём-экспедиционной базой в составе ВМС США. Первый — USS Lewis B. Puller (ESB-3) — был выведен из состава вспомогательного флота и включён в состав ВМС США в августе 2017 года. Кроме того, компания General Dynamics NASSCO строит третий корабль-гигант и заключила контракт с Минобороны США на строительство ещё одного корабля этого класса.

Корабль USNS Hershel "Woody" Williams ESB4.
Источник: usni.org

Русское сверхоружие

Первый день весны оказался весьма горячим: Россия явила миру свои новейшие вооружения. В своём послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия обладает гиперзвуковым, ядерным, лазерным и другим оружием, способным повергнуть в шок весь остальной мир. Отчёт главнокомандующего сопровождался видеороликами с компьютерным моделированием. Позже Минобороны РФ показало видеозаписи, на которых продемонстрированы боевой лазерный комплекс "Пересвет", крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник", океанская многоцелевая система "Посейдон", ракетные комплексы "Авангард" и "Сармат", а также авиационный ракетный комплекс "Кинжал".

МиГ-31 с ракетой "Кинжал".
Источник: bbc.com

Китайский "стелс" в деталях

Китай продолжил демонстрировать свои возможности в области авиастроения. В августе были опубликованы новые снимки истребителя Chengdu J-20, на которых самолёт показали в деталях. Истребитель Chengdu J-20 разработан корпорацией Shenyang Aircraft и собирается на заводе Chengdu Aircraft Industry. Первый полёт J-20 состоялся 11 января 2011 года. Производитель позиционирует его как истребитель пятого поколения, оснащённый передовой электроникой и построенный с применением стелс-технологий. При этом вся техническая информация о самолёте засекречена.

Истребитель Chengdu J-20.
Источник: thedrive.com

XM-25 — революция отменяется

Американская армия отказалась от проекта "Каратель". 13 августа журнал Popular Mechanics сообщил о том, что Минобороны США официально закрыло программу "умного" гранатомёта XM-25 Punisher (англ. — каратель). В военном ведомстве заявили, что солдаты "холодно отнеслись к новинке" во время опытной эксплуатации в зонах боевых действий, отказываясь от "Карателя" в пользу традиционных подствольных гранатомётов. Кроме того, XM-25 оказался слишком тяжёл: гранатомёт с боекомплектом из 36 гранат весит почти 16 кг, а его реальная боевая польза оказалась "сомнительной".

Американский солдат с гранатомётом XM-25 Punisher.
Источник: popularmechanics.com

Авария "Адмирала Кузнецова"

В ночь с 29 на 30 октября в Мурманске затонул один из крупнейших плавучих доков в мире. ПД-50 пошёл ко дну, когда в нём находился авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Флагман российского флота получил повреждения, один человек погиб, ещё четыре оказались в больнице. Командование ВМФ РФ намерено вернуть "Адмирала Кузнецова" с ремонта в обозначенные сроки.

Китайский авианосец выходит в море на испытания.
Источник: globaltimes.cn

"Шаньдун" испытывает вооружение

Авианосец проекта Type 001A начал строиться в 2013 году, а его спуск на воду состоялся в апреле 2017 года. Минобороны Китая пока не дало кораблю официального названия, но китайские СМИ называют его "Шаньдун". Начальный этап испытаний первый авианосец китайской постройки прошёл в мае, второй — в сентябре, а на третий вышел уже в октябре текущего года.

Авианосец Charles de Gaulle.
Источник: meretmarine.com

ВМС Франции вернули себе флагмана

Charles de Gaulle вновь возглавил французские ВМС. 9 ноября пресс-служба компании Naval Group объявила о завершении ремонта и тестирования единственного авианосца французского флота. В феврале 2017 года корабль ушёл на ремонт середины срока службы, а уже в мае текущего приступил к заводским испытаниям в море. В ноябре единственный не американский атомный авианосец в мире вновь передан французскому флоту и вскоре приступит к очередному боевому развёртыванию.

Авианосец Charles de Gaulle.
Источник: meretmarine.com

Altay пошёл в серию

Турция обладает развитым ВПК, но только в уходящем году в этой стране стартовало производство собственного танка. В ноябре Минобороны Турции и компания BMC подписали контракт на производство 250 танков Altay. Условия договора стороны держат в секрете, однако известно, что первый серийный Altay должен быть готов через 18 месяцев после подписания документа. Кроме того, компания BMC должна собрать беспилотную версию танка.

Танк Altay.
Источник: janes.com

АК-12 пошёл в войска

Впервые за тридцать лет российская армия получила крупную поставку новых автоматов. 20 декабря пресс-служба концерна "Калашников" сообщила о том, что отгрузила первую партию АК-12. На вооружении российской армии АК-12 постепенно заменит АК-74. Новый автомат был разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения бойцов ВС РФ.

Автомат АК-12.
Источник: kalashnikov.media
31.12.2018
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Оригинал публикации
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Страны
Китай
Россия
США
Турция
Франция
Продукция
6Б21 Пермячка
Altay
Charles de Gaulle
J-20
P-8 Poseidon
Авангард РК
Адмирал Кузнецов
АК-12
АК-74 "Калашников"
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Одежда "Ратник"
Пересвет
Ратник БЭВ
Сармат МБР
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
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