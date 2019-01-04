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04.01.2019
Warspot

Словаки вооружаются новыми "Сузаннами"

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Самоходная гаубица Zuzana 2.
Самоходная гаубица Zuzana 2.
Источник изображения: kotadef.sk

Словацкая армия расширяет боевые возможности своей артиллерии. Вчера, 28 декабря, портал defence-blog.com сообщил о том, что Минобороны Словакии заказало компании KON?TRUKTA-Defense сборку 25 колёсных самоходных гаубиц Zuzana 2.

Стоимость контракта оценивается в €175 млн — в эту сумму также включены боеприпасы, запасные части и обучение экипажей. Поставки рассчитаны на три года, самоходные гаубицы будут поступать в войска в период с 2020 по 2022 год.

САУ Zuzana 2 является дальнейшей модификацией самоходной гаубицы ShKH vz. 77 Dana, принятой на вооружение Чехословакии в 1977 году. В 1998 словацкая армия приняла на вооружение САУ Zuzana, которая представляет собой глубокую модернизацию "Даны" под стандарты НАТО. Известно, что на вооружении Словакии состоят 16 единиц самоходки Zuzana.

Zuzana 2 разработана компанией KON?TRUKTA-Defence и, как предшественницы, построена на колёсном шасси TATRA 8?8. Машина вооружена 155-мм гаубицей длиной 52 калибра с максимальной дальностью стрельбы 41 км. Масса самоходки составляет 32 т, экипаж состоит из четырёх человек. Автоматическая система заряжания позволяет совершать 6 выстрелов за минуту или 16 выстрелов за 3 минуты.

02.01.2019
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Продукция
Dana vz.77
Компании
Tatra
Проекты
2020-й год
NATO
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