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Warspot

Китай продаёт боевые лазеры

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Лазерная система ПВО LW-30.
Лазерная система ПВО LW-30.
Источник изображения: defenseworld.net

Лазерное оружие выходит из статуса перспективного. Вчера, 28 декабря, портал defenseworld.net сообщил о том, что китайская корпорация CASIC объявила о начале экспортных поставок лазерной установки LW-30.

В CASIC называют свой боевой лазер системой ПВО ближнего действия. LW-30 представляет собой систему, размещённую на двух грузовиках. Один из них оснащается лазерной установкой, второй — системой обнаружения воздушных целей.

Согласно обнародованным характеристикам, лазерная установка способна поражать цели на расстоянии до 25 км. При этом в CASIC указывают, что LW-30 способен не только бороться с беспилотниками и другими низколетящими объектами, но и поражать бомбы и мины в полёте.

Демонстрация комплекса LW-30 состоялась на выставке Airshow China 2018. Мощность лазерной установки заявлена на уровне 30 кВт. Ранее о начале производства боевых лазеров объявили в США.

28.12.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
CASIC
Проекты
БПЛА
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