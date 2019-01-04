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Российская газета

На видео попал удар молнии в истребитель F-18

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Истребитель F-18
Истребитель F-18.
Источник изображения: rg.ru

В интернете появилось видео, запечатлевшее удар молнии в истребитель F-18.

Самолет принадлежит ВВС Кувейта.

В коротком пятисекундном ролике, выложенном в Twitter компьютерного инженера Хуанма Байутти, показано, что происходило в кабине истребителя, в момент разряда. На записи можно различить яркую вспышку и негромкий звук, прорвавшийся сквозь шум двигателя.

Судя по реакции пилота, неожиданный удар молнии его сильно напугал. Пилот дернулся и пригнулся, инстинктивно пытаясь укрыться от разряда.

В пояснении к видео говорится, что подобные инциденты, как правило, заканчиваются благополучно. Но в некоторых случаях удар молнии все же может повредить системы самолета или воспламенить топливо.


 Руслан Мельников

30.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Кувейт
Продукция
F-18
Проекты
ИТ
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