На видео попал удар молнии в истребитель F-18
В интернете появилось видео, запечатлевшее удар молнии в истребитель F-18.
Un rayo le pega a un F-18 Hornet de la fuerza aГ©rea de #Kuwait рџ‡°рџ‡ј
Generalmente no tiene consecuencias. Pero a veces puede daГ±ar sistemas, generar episodios fisiolГіgicos a la tripulaciГіn o inflamar vapores en tanques de combustible. #Avgeekpic.twitter.com/m4PBhnYEA6— Juanma Baiutti (@juanmab) 28 РґРµРєР°Р±СЂСЏ 2018 Рі.
Самолет принадлежит ВВС Кувейта.
В коротком пятисекундном ролике, выложенном в Twitter компьютерного инженера Хуанма Байутти, показано, что происходило в кабине истребителя, в момент разряда. На записи можно различить яркую вспышку и негромкий звук, прорвавшийся сквозь шум двигателя.
Судя по реакции пилота, неожиданный удар молнии его сильно напугал. Пилот дернулся и пригнулся, инстинктивно пытаясь укрыться от разряда.
В пояснении к видео говорится, что подобные инциденты, как правило, заканчиваются благополучно. Но в некоторых случаях удар молнии все же может повредить системы самолета или воспламенить топливо.
Руслан Мельников
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