На видео попал удар молнии в истребитель F-18

В интернете появилось видео, запечатлевшее удар молнии в истребитель F-18.

Un rayo le pega a un F-18 Hornet de la fuerza aГ©rea de #Kuwait рџ‡°рџ‡ј Generalmente no tiene consecuencias. Pero a veces puede daГ±ar sistemas, generar episodios fisiolГіgicos a la tripulaciГіn o inflamar vapores en tanques de combustible. #Avgeekpic.twitter.com/m4PBhnYEA6 — Juanma Baiutti (@juanmab) 28 РґРµРєР°Р±СЂСЏ 2018 Рі.

Самолет принадлежит ВВС Кувейта.

В коротком пятисекундном ролике, выложенном в Twitter компьютерного инженера Хуанма Байутти, показано, что происходило в кабине истребителя, в момент разряда. На записи можно различить яркую вспышку и негромкий звук, прорвавшийся сквозь шум двигателя.

Судя по реакции пилота, неожиданный удар молнии его сильно напугал. Пилот дернулся и пригнулся, инстинктивно пытаясь укрыться от разряда.

В пояснении к видео говорится, что подобные инциденты, как правило, заканчиваются благополучно. Но в некоторых случаях удар молнии все же может повредить системы самолета или воспламенить топливо.

Руслан Мельников