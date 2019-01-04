Появилось новое видео испытаний гиперзвукового "Авангарда"

В Сети появилось новое видео испытательного запуска баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым блоком авангард. Помимо кадров старта ракеты из шахты в Домбаровском позиционном районе, в ролик вошли команды и доклады боевого расчета, включение из Национального центра управления обороной, откуда за испытаниями наблюдали президент России Владимир Путин и глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Напомним, 26 декабря расчет РВСН в Оренбургской области произвел пуск МБР с "Авангардом". Ракета пролетела 6100 километров, боевой блок в расчетное время отделился, на скорости 27 Махов выполнил маневры по курсу и тангажу, поразив затем заданную цель на полигоне Кура. Телеканал "Звезда" построил компьютерную модель маршрута "Авангарда": гиперзвуковой планер описал над Россией волнообразную кривую и спикировал на юг Камчатки.

- Это было третье испытание комплекса, оно подтвердило все заявленные характеристики, - рассказал вице-премьер Юрий Борисов. Он добавил, что четыре года назад проект был на грани закрытия из-за большой технической сложности. Но главный конструктор попросил у руководства страны еще один шанс и использовал его.

Ракеты с "Авангардами" встанут на боевое дежурство в 2019 году.

Антон Валагин