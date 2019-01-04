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04.01.2019
Российская газета

Российские танки Т-72Б1МС "Белый Орел" примут участие в лаосском параде

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Т-72Б1
Т-72Б1 Народной армии Лаоса.
Источник изображения: rg.ru

В репетициях военного парада, посвященного 70-летию создания Народной армии Лаоса, впервые приняли участие танки Т-72Б1 "Белый Орел" российского производства. Техника совсем недавно поступила в эту страну, и ее сразу задействовали в подготовке к торжественным мероприятиям, которые состоятся 20 января 2019 года.

В видеоролике, размещенном на YouTube, рассказывается о первом "задании" "семьдесят вторых". Машины едут по улицам Вьентьяна следом за легкими плавающими ПТ-76 и средними Т-54Б.

Лаос стал второй страной, решившей обзавестись этой модификацией Т-72. Первый покупатель - Никарагуа. 

Внешне танк отличается от более ранних версий наличием панорамного прицела командира ПКП-72, который позволяет эффективно воевать как днем, так и ночью. Прицел наводчика-оператора ПН-72К также оборудован тепловизором.

125-мм пушка 2А46М может применять управляемое ракетное вооружение. С ней спарен 7,62-мм ПКТ. В боекомплект входят 42 снаряда и 2500 патронов. Также имеется дистанционная установка с 12,7-мм пулеметом "Корд" с 600 выстрелами.

Танк оборудован динамической защитой "Контакт", кроме того, на него устанавливаются дополнительные решетчатые экраны. Мощность двигателя В-84МС - 840 л.с.

Имеется вспомогательный дизельный энергоагрегат, запитывающий системы на стоянках без включения основной силовой установки.

Максимальная скорость - 60 км/ч. Запас хода - 700 км. Боевая масса - 47 тонн. Экипаж - 3 человека.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

02.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Лаос
Никарагуа
Россия
Продукция
2А46
Корд
Т-72
Т-72Б
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