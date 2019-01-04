Войти
04.01.2019
Российская газета

Армия США извинилась за "бомбежку" Нью-Йорка

629
0
0
B-2 Spirit
B-2 Spirit.
Источник изображения: rg.ru

Стратегическое командование США извинилось за неудачную предновогоднюю шутку в Twitter.

Накануне праздника организация, управляющая ядерным арсеналом Соединенных Штатов, разместила в соцсети сообщение: "На Таймс-сквер опустится традиционный Новогодний шар. Если понадобится, мы готовы сбросить нечто намного, намного большее". Твит дополнило видео сброса стратегическим бомбардировщиком B-2 Spirit двух бомб.

Сообщение вызвало недоумение и возмущение значительного числа пользователей. Вскоре пост удалили, но успел разойтись по Сети, собрав более 100 тысяч просмотров.

- Наш предыдущий твит на тему Нового года был дурного вкуса и не отражал наши ценности. Мы приносим извинения. Мы всецело посвящены безопасности Америки и ее союзников, - говорится в новом сообщении Stratcom.



 Антон Валагин

01.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
20.07.2015
США могут передать Израилю бомбардировщики В-52 для борьбы с Ираном
16.07.2014
Орбитальная бомбардировка: дубль два
04.12.2013
Россия закрывает бреши в воздушно-космической обороне
22.07.2013
Нацеливание ядерных сил США
06.08.2012
"Чикагская триада" и ее последствия для России
12.10.2009
Американцы купили "мать всех бомб"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 22:48
  • 3
На своем горбу: спецназ получит устройство для переноски 100 кг груза
  • 04.01 22:22
  • 5
Минобороны намерено модернизировать парк самолетов-амфибий Бе-12
  • 04.01 21:50
  • 2
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
  • 04.01 21:49
  • 20
"Циркон" не остановить: новая российская ракета встревожила американцев
  • 04.01 21:29
  • 2
Контракт на ремонт боевых машин пехоты БМП-3
  • 04.01 21:16
  • 1
Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова (Часть 2)
  • 04.01 19:26
  • 1
Китай построил антенну размером с Нью-Йорк для связи с подлодками
  • 04.01 19:24
  • 1
Советские гаубицы "Акация" модернизируют для Минобороны - источник
  • 04.01 18:43
  • 100
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 04.01 16:56
  • 13
Уходят с орбиты
  • 04.01 16:43
  • 52
"Полимент-Редут". Проблемы позади
  • 04.01 14:04
  • 1
На обратной стороне Луны впервые сели
  • 04.01 13:46
  • 3
Москва на геополитическом распутье
  • 04.01 11:50
  • 41
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 04.01 11:39
  • 2
Заглянули за горизонт: новое российское оружие опередило время