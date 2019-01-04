Армия США извинилась за "бомбежку" Нью-Йорка
U.S. Strategic Command вЂjokeвЂ™ about dropping something on New YearвЂ™s Eve bombs on Twitter https://t.co/KilDp9Aght pic.twitter.com/DqRaoaDYSq— Serial Entreprenuer & Raconteur-Tom Coleman (@MKTG_FREE_TRNG) 1 СЏРЅРІР°СЂСЏ 2019 Рі.
Стратегическое командование США извинилось за неудачную предновогоднюю шутку в Twitter.
Накануне праздника организация, управляющая ядерным арсеналом Соединенных Штатов, разместила в соцсети сообщение: "На Таймс-сквер опустится традиционный Новогодний шар. Если понадобится, мы готовы сбросить нечто намного, намного большее". Твит дополнило видео сброса стратегическим бомбардировщиком B-2 Spirit двух бомб.
Сообщение вызвало недоумение и возмущение значительного числа пользователей. Вскоре пост удалили, но успел разойтись по Сети, собрав более 100 тысяч просмотров.
- Наш предыдущий твит на тему Нового года был дурного вкуса и не отражал наши ценности. Мы приносим извинения. Мы всецело посвящены безопасности Америки и ее союзников, - говорится в новом сообщении Stratcom.
Our previous NYE tweet was in poor taste & does not reflect our values. We apologize. We are dedicated to the security of America & allies.— US Strategic Command (@US_Stratcom) 31 РґРµРєР°Р±СЂСЏ 2018 Рі.
Антон Валагин
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