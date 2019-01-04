Китай построил антенну размером с Нью-Йорк для связи с подлодками

Китай достроил гигантскую антенну для работы на сверхнизких частотах (ELF), по площади сопоставимую с Нью-Йорком. Официально комплекс создан для раннего предупреждения о землетрясениях и геологоразведки, но многие факторы указывают, что основное предназначение комплекса - военное.

Проект ELF реализуется с 2006 года. Помимо гигантской антенны в провинции Хуачжун в различных областях КНР появились центры передачи и обработки данных, пишет The Drive. Радиоволны сверхнизкой частоты проникают глубоко под землю, поэтому антенные решетки ELF могут быть использованы для разведки месторождений полезных ископаемых - в первую очередь углеводородов и редких металлов. Горнодобывающие компании уже используют для этих целей георадары меньшего размера. Также возможно применять ELF для контроля движения масс под земной корой, что способствует раннему предупреждению землетрясений.

Однако сверхнизкие радиоволны проникают не только под землю, но и под воду, что давно сделало их популярным средством связи с подводными лодками. Главное качество субмарины - скрытность, а единственный на сегодня способ поддерживать связь с командованием, не поднимаясь на поверхность - радиоволны сверхнизкой частоты. Корабли управления и штабы ВМФ имеют антенны сверхнизкого диапазона и километровой длины: буксируемые или размещенные на берегу. Подобными устройствами оснащены также летающие командные пункты и "самолеты Судного дня". У субмарин есть приемные антенны столь же внушительных размеров. Помимо связи с берегом они служат целям подводной разведки и маскировки.

Курировал строительство китайской ELF-антенны 724-й НИИ Китая, входящий в Государственную судостроительную компанию. Институт - крупный поставщик аппаратуры связи и другой электроники для ВМФ КНР. Один из компонентов системы расположен в Южно-Китайском море у острова Хайнань, где находится крупнейшая база подводных сил КНР. "Этот проект будет иметь важное значение, если начнется война", - рассказал сотрудник Института геологии Чэнь Сяобинь, отвечая на вопрос о строгих мерах безопасности на объектах ELF.

Китай располагает самым большим в мире подводных флотом из 84 дизель-электрических и атомных субмарин. В ноябре 2018 года подлодка Type 094 Jin произвела испытательный пуск баллистической ракеты нового поколения JL-3, способной поразить цели в материковой части США. Согласно данным американской разведки, КНР имеет на вооружении четыре атомные субмарины типа Jin, еще как минимум две строятся.

Антон Валагин