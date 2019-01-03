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03.01.2019
Военное обозрение

На Украине в 2019 году планируют продать 10 оборонных предприятий

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В 2019 году Фонд госимущества Украины планирует продать 10 предприятий, входящих в состав государственного концерна "Укроборонпром", сообщает Интерфакс-Украина.

Источник изображения: https://www.depo.ua

В этом году будет выставлено на продажу около 10 объектов "Укроборонпром". В том числе винницкий авиационный завод "ВИАЗ", херсонский завод "Судмаш", Нежинский ремонтный завод инженерного оборудования, Запорожский автомобильный ремонтный завод, и другие,

цитирует издание и.о. главы фонда Виталия Трубарова.

Всего же в 2019 году список гособъектов, выставленных на продажу, включает 792 предприятия. Из них 48 – пакеты акций, 92 – единые имущественные комплексы, 402 – отдельное имущество, 190 – объекты незавершенного строительства, 59 – объекты социального назначения.

В том числе частникам предложат купить "Головинский карьер", "Киевмашсервис", Днепровский электровозостроительный завод, Первомайскую гидроэлектростанцию.

Сообщается, что бюджет на 2019 год предусматривает поступление от продажи (приватизации) предприятий 17 млрд. грн. Однако насколько реален этот план, пока неясно. Так, в прошлом году из запланированных 21,3 млрд. грн. в бюджет поступило лишь 202,9 млн. грн. В итоге этот вид дохода правительство было вынуждено заменить заимствованиями, а министерству финансов пришлось повысить ставки по гособлигациям.

2017 год был несколько плодотворнее – из запланированных 17,1 млрд. грн. удалось получить 3,4 млрд. Правда, основная часть суммы (3,05 млрд. грн.) поступила от продажи акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, ранее уже владевшая контрольными пакетами этих предприятий.

Также агентство сообщает, что в совместном с МВФ меморандуме по новой программе stand-by говорится о плане продажи в первом полугодии 2019 года угольной компании "Краснолиманская", столичного "Президент-отеля" и предприятия по производству инсулина "Индар".

02.01.2019
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Страны
Италия
Украина
Компании
Укроборонпром
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