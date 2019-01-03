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bmpd.livejournal.com

"Вертолеты России" поставили в 2018 году 31 медицинский вертолет

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АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию "Ростех") 29 декабря 2018 года сообщило, что в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) завершило в 2018 году передачу 31 вертолета в медицинском исполнении. Заказчику были поставлены 12 вертолетов "Ансат" и шесть Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода, а также 13 вертолетов Ми-8АМТ, выпущенных на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Один из построенных в 2018 году на АО "Казанский вертолетный завод" (входящем в состав АО "Вертолеты России") вертолетов "Ансат" в медицинском исполнении (серийный номер 33092, регистрационный номер RA-20018), в экспозиции "Гидроависалона-2018". Геленджик, 06.09.2018 (с) Алексей Лебедев / russianplanes.net ( ссылка)

В пресс-релизе далее сообшается, что в настоящее время все вертолеты переданы конечным эксплуатантам, они задействованы в реализации федерального проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации", предусматривающего развитие в России санитарной авиации.

"Развитие системы авиационной медицинской помощи является одним из приоритетных направлений работы Ростеха. Корпорация является ключевым поставщиком вертолетной техники и медицинского оборудования для этих целей, участвует в проекте создания единой национальной службы санитарной авиации, развивает соответствующую инфраструктуру. Эти меры направлены на повышение оперативности и доступности квалифицированной медицинской помощи в регионах РФ. Результаты пилотных проектов в этой сфере демонстрируют существенное снижение летальности среди экстренных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (с 35% до 3%) и на 60 % - смертности от дорожно-транспортного травматизма", - сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

В 2017 году "Вертолеты России" передали Государственной транспортной лизинговой компании 29 вертолетов, которые успешно эксплуатируются в рамках программы развития санитарной авиации.

"На конец 2018 года в программе развития санитарной авиации задействовано 60 вертолетов, спасающих жизни в 34 регионах нашей страны. Этот проект доказал свою эффективность: на ранее поставленных машинах осуществлено более 6000 вылетов, перевезено более 8000 пациентов, из которых свыше полутора тысяч - дети. Мы убеждены, что программа должна развиваться, и надеемся, что при поддержке государства она охватит все регионы России. Эти меры позволят нам поднять долю пациентов, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток до 90%", - заявил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем. Ансат сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию.

Многоцелевые вертолеты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 обладают высокими летно-техническими характеристиками и могут круглосуточно применяться в самых сложных климатических условиях. Данные машины способны нести на борту широкий набор специализированного оборудования. Медицинские модули оснащаются носилками с регулируемым положением спинки, вакуумным матрасом, приборами и оборудованием первой медицинской помощи. Наличие системы подачи кислорода, встроенной системы электроснабжения и реанимационного оборудования позволяет проводить неотложные процедуры реанимации пациентов. Общее время монтажа-демонтажа модуля на вертолет не превышает 15 минут, что обеспечивает оперативное варьирование состава оборудования воздушного судна в зависимости от текущих потребностей заказчика.

31.12.2018
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Россия
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Ансат
Ми-8
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КВЗ
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У-УАЗ
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Сердюков Анатолий
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