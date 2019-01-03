Войти
03.01.2019
bmpd.livejournal.com

Армейская авиация Таиланда получила два вертолета Ми-17В-5

329
0
0

Как сообщил таиландский веб-ресурс aagth1.blogspot.com , в конце декабря [предположительно, 28 декабря] 2018 года на таиландскую авиабазу Утапао рейсом транспортного самолета Ил-76ТД (регистрационный номер RA-76842) российской авиакомпании "Авиакон Цитотранс".были доставлены из России два вертолета Ми-17В-5 для армеской авиации Таиланда.

Выгрузка двух доставленных из России новых вертолетов Ми-17В-5 для армейской авиации Таиланда из транспортного самолета Ил-76ТД (регистрационный номер RA-76842) российской авиакомпании "Авиакон Цитотранс". Утапао (Таиланд), декабрь 2018 года (с) www.facebook.com/GeneralSupportAviationBattalion

Напомним, что контракт на поставку двух Ми-17В-5 постройки АО "Казанский вертолетный завод" армейской авиации Таиланда был заключен российской стороной в сентябре 2017 года.

Данные два вертолета присоединятся к пяти вертолетам Ми-17В-5 (бортовые номера с "6401" по "6405"), уже состоящим на вооружении 41-го авиационного батальона (общего назначения) авиационного центра армии Таиланда в Лопбури.

Таиландская армейская авиация получила из России три первых вертолета Ми-17В-5 в марте 2011 года (по контракту 2008 года), и еще два таких вертолета в ноябре 2015 года (по контракту стоимостью около 40 млн долл, подписанному в июле 2014 года).

Заметим, что транспортный борт RA-76842, доставивший сейчас два вертолета в Таиланд - это тот самый широко известный самолет Ил-76ТД, ранее принадлежавший казанской компании "Аэростан" и в 1995 году захваченный афганскими талибами в Кандагаре.

Выгрузка двух доставленных из России новых вертолетов Ми-17В-5 для армейской авиации Таиланда из транспортного самолета Ил-76ТД (регистрационный номер RA-76842) российской авиакомпании "Авиакон Цитотранс". Утапао (Таиланд), декабрь 2018 года (с) www.facebook.com/GeneralSupportAviationBattalion

31.12.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Таиланд
Продукция
Ил-76
ИЛ-76ТД
Ми-17
Ми-17В5
Компании
КВЗ
Похожие новости
03.06.2015
Проекция силы
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
22.05.2013
США vs вертолеты КВЗ: Ми-17 - yes, Ми-38 - no
19.03.2013
ООН раскрыла экспортные тайны КВЗ
11.07.2011
Ле Бурже: выставка и приключение в одном флаконе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.01 08:13
  • 29
"Известия": завершаются испытания зенитных ракетных систем "Витязь"
  • 03.01 07:11
  • 35
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 03.01 06:42
  • 9
Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков
  • 03.01 05:06
  • 8
Генсек НАТО обеспокоен новыми российскими ракетами и призывает Москву выполнять ДРСМД
  • 03.01 05:02
  • 1
Граждане оборонщики
  • 03.01 04:57
  • 49
"Полимент-Редут". Проблемы позади
  • 03.01 04:46
  • 9
Бороться с китайскими танками будет нечем
  • 03.01 04:14
  • 6
Станет ли украинская БМП-У конкурентом российскому "Курганцу-25"?
  • 03.01 02:58
  • 9
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
  • 03.01 02:46
  • 19
"Циркон" не остановить: новая российская ракета встревожила американцев
  • 02.01 23:15
  • 5
Более 40 модернизированных БТР-82А получили подразделения общевойсковой армии ЗВО в Брянской области
  • 02.01 23:09
  • 52
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 02.01 21:27
  • 10
Россия утратила способность "видеть" подлодки США
  • 02.01 20:48
  • 69
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 02.01 07:33
  • 8
Пуски "Кинжала", "Булавы" и "Сармата". Самые зрелищные военные видео 2018 года