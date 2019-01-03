Армейская авиация Таиланда получила два вертолета Ми-17В-5

Как сообщил таиландский веб-ресурс aagth1.blogspot.com , в конце декабря [предположительно, 28 декабря] 2018 года на таиландскую авиабазу Утапао рейсом транспортного самолета Ил-76ТД (регистрационный номер RA-76842) российской авиакомпании "Авиакон Цитотранс".были доставлены из России два вертолета Ми-17В-5 для армеской авиации Таиланда.

Выгрузка двух доставленных из России новых вертолетов Ми-17В-5 для армейской авиации Таиланда из транспортного самолета Ил-76ТД (регистрационный номер RA-76842) российской авиакомпании "Авиакон Цитотранс". Утапао (Таиланд), декабрь 2018 года (с) www.facebook.com/GeneralSupportAviationBattalion

Напомним, что контракт на поставку двух Ми-17В-5 постройки АО "Казанский вертолетный завод" армейской авиации Таиланда был заключен российской стороной в сентябре 2017 года.

Данные два вертолета присоединятся к пяти вертолетам Ми-17В-5 (бортовые номера с "6401" по "6405"), уже состоящим на вооружении 41-го авиационного батальона (общего назначения) авиационного центра армии Таиланда в Лопбури.

Таиландская армейская авиация получила из России три первых вертолета Ми-17В-5 в марте 2011 года (по контракту 2008 года), и еще два таких вертолета в ноябре 2015 года (по контракту стоимостью около 40 млн долл, подписанному в июле 2014 года).

Заметим, что транспортный борт RA-76842, доставивший сейчас два вертолета в Таиланд - это тот самый широко известный самолет Ил-76ТД, ранее принадлежавший казанской компании "Аэростан" и в 1995 году захваченный афганскими талибами в Кандагаре.

Выгрузка двух доставленных из России новых вертолетов Ми-17В-5 для армейской авиации Таиланда из транспортного самолета Ил-76ТД (регистрационный номер RA-76842) российской авиакомпании "Авиакон Цитотранс". Утапао (Таиланд), декабрь 2018 года (с) www.facebook.com/GeneralSupportAviationBattalion