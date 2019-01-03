Новые Су-35С ВКС России

29 декабря 2018 года в Перми во время промежуточной посадки были засняты совершающие перелет в Европейскую часть России переданные ВКС новые истребители Су-35С с красными бортовыми номерами "15" и "17". Это два последних перегоняемых самолета из переданной 11 декабря 2018 года Министерству обороны России завершающей по гособоронзаказу 2018 года партии из четырех Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре филиала "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" ПАО "Компания "Сухой" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация").

Переданный ВКС России завершающий истребитель Су-35С (бортовой номер "17 красный") по гособоронзаказу 2018 года, построенный Комсомольским-на-Амуре филиалом "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" ПАО "Компания "Сухой", во время промежуточной посадки в Перми при перегоне из Комсомольска-на-Амурое, 29.12.2018 (с) Владимир Смертин / ВКонтакте

В состав данной партии входили также истребители Су-35С с красными бортовыми номерами "14" и "16", убывших из Комсомольска-на-Амуре ранее - в частности, самолет с бортовым номером "16 красный" был заснят во время промежуточной посадки в Новосибирске 20 декабря.

Таким образом, ВКС России по гособоронзаказу 2018 года получили десять истребителей Су-35С, построенных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (филиал ПАО "Компания "Сухой").

Данные самолеты изготовлены по заключенному в декабре 2015 года Министерством обороны России с АО "Компания "Сухой" новому пятилетнему контракту на поставку 50 истребителей Су-35С. Первые десять самолетов Су-35С по данному контракту были построены КнААЗ в 2016 году, еще десять - в 2017 году, и теперь десять - в 2018 году.

Первые три истребителя Су-35С (красные бортовые номера "70", "71" и "72"), построенные КнААЗ по программе гособоронзаказа 2018 года, 13 июля 2018 года поступили в состав 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии. Ранее этот полк получил также шесть истребителей Су-35С, построенных КнААЗ по программе гособоронзаказа 2016 года, и десять - построенных КнААЗ по программе гособоронзаказа 2017 года, осуществляя перевооружение с истребителей Су-27 и Су-27СМ. 159-й гвардейский истребительный авиационный полк стал первой "линейной" авиационной частью ВКС на Западе России, получившей самолеты Су-35С.

22 октября 2018 года в Бесовец поступили еще три истребителя Су-35С новой постройки КнААЗ, причем два из них имели новую серию бортовых номеров - красные бортовые номера "11" и "12".

Предположительно, четыре переданных ВКС последних истребителя Су-35С по програме гособоронзаказа 2018 года с красными бортовыми номерами с "14" по "17" также были перегнаны в Бесовец.

Однако с учетом того, что 2017-2018 годах в Бесовец прибыли также четыре самолета Су-35С из состава 23-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированного на аэродроме Дземги в Комсомольске-на-Амуре - истребители с красными бортовыми номерами "03", "05", "07" и "10" и темной окраской, являющиеся машинами постройки КнААЗ 2014 года, то к настоящему времени в Бесовце находятся уже 30 истребителей Су-35С, что больше штатной численности полностью перевооруженного 159-го гвардейского полка двухэскадрильного состава (24 Су-35С).

В связи с этим высказывается мнение, что последние шесть поступившие в Бесовец Су-35С гособоронзаказа 2018 года с красными бортовыми номерами "11", "12" и с "14" по "17" фактически находятся в Бесовце временно для переучивания летного состава и планируются к передаче в состав другого полка - предположительно, 790-го истребительного авиационного полка той же 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области. Сейчас 790-й полк, по известным данным, имеет две эскадрильи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ/БСМ и одну эскадрилью истребителей Су-27СМ.

С учетом первого контракта 2009 года на 48 истребителей Су-35С, ВКС России получили таким образом с конца 2012 года к настоящему времени 78 серийных самолетов Су-35С. С учетом 24 истребителей экспортной модификации Су-35, построенных в 2016-2018 годах и поставленных в Китай по контракту 2015 года, это дает 102 построенных серийных истребителя Су-35.

Два из четырех переданных ВКС России истребителей Су-35С (бортовые номера "15 красный" и "17 красный") завершающей партии по гособоронзаказу 2018 года, построенной Комсомольским-на-Амуре филиалом "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" ПАО "Компания "Сухой", во время промежуточной посадки в Перми при перегоне из Комсомольска-на-Амурое, 29.12.2018 (с) Владимир Смертин / ВКонтакте