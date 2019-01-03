Вьетнам получил первую партию танков Т-90С
Опубликованные на странице в www.facebook.com вьетнамского участника под ником "Comrade Commissar" фотографии свидетельствуют о доставке во Вьетнам морским путем первой партии танков Т-90С из России. На снимках можно насчитать 32 танка, выгруженных в одном из вьетнамских портов. По всей видимости, снимки были сделаны в последние дни декабря 2018 года.
Один из танков Т-90С первой партии, доставленной во Вьетнам, декабрь 2018 года (с) www.facebook.com/WarComissar
Напомним, что в публичном годовом отчете АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) за 2016 год сообщалось, что в 2017 году предприятием должна была быть начата реализация контракта с заказчиком "704" (Вьетнам) на поставку 64 танков Т-90С/СК.
В 2018 году появлялись фотоматериалы (также здесь) о производстве на УВЗ танков Т-90С/СК, предназначенных для поставки во Вьетнам.
Танки Т-90С первой партии, доставленной во Вьетнам, декабрь 2018 года (с) www.facebook.com/WarComissar
Выгрузка танков Т-90С первой партии, доставленной во Вьетнам, декабрь 2018 года (с) Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются