Рост числа космических запусков Китая

Небезынтересная таблица c веб-ресурса www.eastpendulum.com со статистикой космических запусков в КНР по годам. Красным отмечены неудачные запуски, синим - успешные.

В 2018 году Китай вышел на первое место в мире по количеству запусков космических ракет-носителей - 39 (в том числе один неудачный). В США в 2018 году был произведен 31 космический запуск (все успешные), в России - 17 запусков (в том числе один неудачный).

Статистика космических запусков в КНР по годам (с) www.eastpendulum.com