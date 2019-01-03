Рост числа космических запусков Китая
Первый пуск новой китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-7" c нового космодрома Вэньчан.
Источник изображения: Синьхуа
Небезынтересная таблица c веб-ресурса www.eastpendulum.com со статистикой космических запусков в КНР по годам. Красным отмечены неудачные запуски, синим - успешные.
В 2018 году Китай вышел на первое место в мире по количеству запусков космических ракет-носителей - 39 (в том числе один неудачный). В США в 2018 году был произведен 31 космический запуск (все успешные), в России - 17 запусков (в том числе один неудачный).
Статистика космических запусков в КНР по годам (с) www.eastpendulum.com
02.01.2019
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Права на данный материал
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