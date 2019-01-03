Граждане оборонщики

С чем столкнется ОПК при диверсификации продукции

За последний год тема диверсификации оборонных предприятий набрала невиданные обороты: о ней говорят и в правительстве, и в промышленности, да и сам президент Владимир Путин периодически поднимает этот вопрос. В ОПК в один голос твердят о том, что поставленную задачу постепенно решают. Только вот в чем загвоздка: «оборонка» и рада бы следовать указаниям, реально наращивая производство «гражданки», однако возможность быстрой переориентации есть не у всех, а еще больше проблем с рынками для сбыта. Кажется, что время есть: наладить диверсификацию продукции нужно к 2025 году. Но в промышленной реальности это уже почти завтрашний день.

Впервые Владимир Путин дал ОПК поручение увеличить доли выпуска гражданской продукции к 2020 году не менее чем до 17%, к 2025 году не менее чем до 30% и к 2030 году не менее чем до 50% два года назад. С тех пор про это много говорилось, а во время последней серии совещаний в Бочаровом Ручье президент даже выделил для этой темы отдельный день.

Два года декларируется, что диверсификация для многих из оборонных предприятий призвана стать единственной возможностью для выживания в условиях неминуемого сокращения гособоронзаказа. Тему развивал весной, находясь еще в должности вице-премьера, Дмитрий Рогозин. Он назвал несколько основных направлений, на которые следует ориентироваться ОПК: создание продукции для топливно-энергетического комплекса, медицинское оборудование, а также бытовая техника и телекоммуникационное оборудование. Сменивший его на посту Юрий Борисов вообще взял тему диверсификации на раскачку и даже не исключил появление госпрограммы по диверсификации в ближайшую пятилетку.

Но предприятия ОПК, привыкшие к многомиллиардным и, главное, стабильным военным заказам, к грядущей смене приоритетов относятся с опаской. Некоторые чиновники правительства винят менеджеров ОПК в отсутствии желания что-то менять и неумении выводить новые изделия на рынок. Менеджеры, в свою очередь, отвечают, что после получения президентских поручений Белым домом не было сделано крупных шагов в сторону облегчения заводам процесса перехода на «гражданку». Понятно, что не все концерны могут заниматься медицинским оборудованием, которое предлагал производить господин Рогозин. Если говорить о серийной и востребованной продукции, которой надо занять хотя бы часть предприятий (то есть о стиральных машинках или кофеварках), то на каждый тип такой продукции найдется десять конкурентов, в том числе иностранных. Они давно закрепились на рынке, который естественным путем не покинут, а российский потребитель готов их поддерживать российским же рублем. Тот же Борис Обносов из корпорации «Тактическое ракетное вооружение» говорит, что предприятиям хочется уверенности в оправданности выбранного курса. В том, что если средства будут вложены, новая продукция освоена, подготовлена оснастка, технологии, конструкторы, дизайнеры, то будет гарантирована их востребованность. «Но сейчас этот рынок занят, и как решить эту задачу, никто не говорит»,— заявлял он в интервью “Ъ”. И эту точку зрения разделяют многие другие топ-менеджеры ОПК.

Другая проблема диверсификации — невозможность переориентации некоторых представителей «оборонки». Например, есть судостроительные предприятия, которые десятилетиями занимаются производством крупнотоннажных кораблей самого различного назначения. Что они могут предложить рынку из гражданской продукции? Примеры есть: можно вспомнить о производстве в центре судоремонта «Звездочка» металлоконструкций для стартового стола под ракетный комплекс «Ангара» на космодроме Восточный. Но сколько таких сооружений еще понадобится? А остальным предприятиям что делать?

От представителей различных сфер ОПК не раз звучала идея предложить естественным монополиям дать предприятиям перечень номенклатуры, закупаемой за рубежом, чтобы российские производители могли войти в эту историю. Но монополиям результат нужен сиюминутно, без раскачки и просьб выдать деньги. В «оборонке» есть полуюмористическая история, связанная — кто бы мог подумать — с фольгой. Однажды у предприятия, выполнявшего военный заказ, встал вопрос: заняться параллельно производством фольги или закупить ее в Европе? Выбор был сделан в пользу импорта: время сдачи заказа подходило к концу, а фольга нужна была здесь и сейчас. Через десять лет предприятие, строившее условные танки или ракеты, не смогло самостоятельно сделать фольгу.

На предприятиях неоднократно обращали внимание и на то, что при выполнении задач по диверсификации заводы столкнутся с другими проблемами. Вопросы ценообразования, большие накладные расходы, затраты на сертификацию продукции гражданского и двойного назначения, отсутствие опыта по маркетингу и продвижению гражданской продукции на рынках...

Государством уже задан новый вектор жизни для предприятий ОПК. Очевидно, «оборонка» понимает, что скоро ее перестанут накачивать военными деньгами. Что ей нужно перестроиться на диверсификацию быстрее, чем эти самые деньги кончатся.

Александра Джорджевич