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РИА Новости

Бельгийских военных в Прибалтике лишат смартфонов из-за опасений шпионажа

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Военнослужащие стран НАТО
Военнослужащие стран НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости / Ирина Калашникова

БРЮССЕЛЬ, 29 дек - РИА Новости, Александр Шишло. Бельгийских военных, задействованных в военном присутствии НАТО в странах Балтии, в скором времени лишат возможности пользоваться личными смартфонами из-за опасений шпионажа со стороны России, сообщила телекомпания VRT.

"Мы знаем, что Россия заинтересована в таких мобильных данных о геолокации", - приводит канал слова капитана ВМФ Бельгии Карла Гиллиса. По его словам, минобороны Бельгии, по сравнению с британской армией, не располагает финансовыми средствами, чтобы оснащать своих военных одноразовыми телефонами и ноутбуками.

Ранее глава армейского профсоюза ACMP Роже Уссен заявил, что 270 бельгийских военных, которые участвуют в миссии НАТО по усиленному присутствию в Эстонии, опасаются обморожения из-за ненадлежащего зимнего обмундирования.

По словам Уссена, "операция планировалась еще год назад, и, тем не менее, мы не смогли приобрести нужную зимнюю экипировку". В частности, рассказал представитель профсоюза, бельгийским военным выданы балаклавы, которые были изготовлены еще в 50-х годах прошлого века, армейские бахилы не подходят к ботинкам, нет достаточно количества защитных очков.

Между тем, бельгийские военные опасаются, что температура воздуха в Эстонии может опуститься ниже минус 30 градусов по Цельсию.

Командование вооруженных сил Бельгии со своей стороны заверило, что в ближайшее время в Эстонию прибудет груз с надлежащим зимним обмундированием для бельгийских военнослужащих.

29.11.2018
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Страны
Бельгия
Великобритания
Россия
Эстония
Проекты
NATO
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