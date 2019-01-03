Прошедший год стал рекордным по количеству выведенных на орбиту спутников

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Рекордное количество космических аппаратов - около 450 - было выведено на орбиту в 2018 году, сообщил во вторник американский астроном и известный эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл.

"Сто четырнадцать орбитальных пусков было предпринято в этом (2018) году, включая два, которые из-за аварии не достигли орбиты. 447 спутников выведены на орбиту - последнее является новым рекордом, побившим рекорд прошлого (2017) года", - написал он в Twitter.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что в 2018 году впервые за 28 лет было выполнено более 100 космических пусков за год.