Прошедший год стал рекордным по количеству выведенных на орбиту спутников
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Рекордное количество космических аппаратов - около 450 - было выведено на орбиту в 2018 году, сообщил во вторник американский астроном и известный эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл.
"Сто четырнадцать орбитальных пусков было предпринято в этом (2018) году, включая два, которые из-за аварии не достигли орбиты. 447 спутников выведены на орбиту - последнее является новым рекордом, побившим рекорд прошлого (2017) года", - написал он в Twitter.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что в 2018 году впервые за 28 лет было выполнено более 100 космических пусков за год.
01.01.2019
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