Уходят с орбиты

Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди

Наступивший год обещает стать не столь богатым на события в космонавтике, как 2018-й. Однако все же именно 2019-й будет особенно важным для России и США, поскольку первая утратит монополию на пилотируемые пуски к МКС, а вторые — начнут самостоятельно отправлять собственных астронавтов на околоземную орбиту. Также особый интерес представляет запуск миссии Beresheet, успех которой позволит особенно наглядно доказать, что на исследование дальнего космоса способно любое развитое государство. "Лента.ру" рассказывает об основных событиях в космонавтике, которые запланированы на 2019 год.

Конец российской монополии

Первый демонстрационный беспилотный полет пилотируемого корабля Dragon 2 компании SpaceX запланирован на вторую половину января. Корабль на околоземную орбиту выведет тяжелая ракета Falcon 9, а запуск будет осуществлен с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (северо-западнее мыса Канаверал). В ходе полета планируется получить данные о характеристиках ракеты Falcon 9, корабля Dragon 2, функционировании систем наземного обеспечения, орбитальной и стыковочной систем, а также протестировать приземление аппарата. Собранная информация будет использована для сертификации пилотируемых систем SpaceX.

Пилотируемый полет Dragon 2 к МКС запланирован на июнь. Беспилотная миссия корабля Starliner компании Boeing должна состояться в марте, с экипажем — в августе.

Немаловажным обстоятельством является то, что у США будут два действующих пилотируемых корабля, вместимость и грузоподъемность которых существенно превышают возможности единственного российского "Союз МС", в конечном счете в значительной степени являющегося советской разработкой полувековой давности.

Пилотируемый корабль Starliner. Источник: Nathan Koga / SpaceFlight Insider

Хотя НАСА окончательно не откажется от использования российских "Союзов", в настоящее время являющихся единственным средством доставки людей на МКС, в полетах на околоземную орбиту, для российской "Энергии" американские успехи невыгодны по финансовым соображениям. Теперь НАСА за использование кораблей "Союз МС" будет расплачиваться с "Роскосмосом" местами на Dragon 2 и Starliner. Заметим, что контракт США с Россией на доставку астронавтов на МКС истекает в феврале 2020 года.

Среди ожидаемых событий, связанных с присутствием человека на околоземной орбите, нельзя не упомянуть начало развертывания КНР собственной орбитальной станции, первый модуль которой должен быть запущен в 2019 году, а также бурное развитие частного космического (суборбитального) туризма, очевидным лидером которого выступает американская компания Blue Origin.

Второй пуск сверхтяжелой ракеты

На март запланирован второй пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. Носитель должен вывести на орбиту геостационарный телекоммуникационный спутник Arabsat 6A в интересах Саудовской Аравии. В ходе второго пуска, намеченного на апрель, сверхтяжелая ракета запустит больше 30 космических аппаратов, среди которых одним из основных является DSX (Deployable Structures Experiment), предназначенный для исследования работы космических систем в условиях агрессивной радиационной обстановки.

Луна

В 2019 году Китай планирует запустить к спутнику Земли миссию Chang'e 5, которая должна включать орбитальный, посадочный, взлетный и возвращаемый модули. Ключевые моменты миссии — бурение поверхности Луны и забор механической рукой образцов, а также мягкая посадка и взлет.

Посадочная площадка для Chang’e-5 — относительно молодой вулканический пик Рюмкера в пределах Океана Бурь. Ученые надеются выяснить, как развивались эрозионные процессы в данном регионе и как они связаны с постепенным остыванием Луны. Изначально Chang’e 5 планировалось запустить в ноябре 2017 года на тяжелой ракете Long March 5, грузоподъемность которой незначительно уступает американской Delta IV Heavy. Однако после неудачного второго старта китайского носителя запуск программы перенесли на 2019 год.

В случае успеха программа станет первой за последние 40 с лишним лет, в ходе которой со спутника на планету будут доставлены лунные образцы, а КНР значительно оттенит успехи лунной программы СССР.

Пуск первой китайской тяжелой ракеты Long March 5. Источник: Reuters

Запуск индийской лунной миссии Chandrayaan-2, включающей орбитальную станцию и посадочный модуль с ровером, должен состояться во второй половине 2019 года. Шестиколесный планетоход должен исследовать район южного полюса естественного спутника Земли, а орбитальная станция будет передавать на планету научные данные, касающиеся лунной атмосферы и водяного льда.

В феврале на ракете Falcon-9 в качестве попутной нагрузки полетит израильская лунная миссия Beresheet. Если созданный организацией SpaceIL модуль удачно совершит мягкую посадку на спутник Земли, Израиль станет пятой страной, после СССР, США, КНР и Индии, посетившей Луну.

Астероиды

С конца января японская миссия Hayabusa 2, в ходе которой впервые в мире совершена мягкая посадка на поверхность астероида, должна начать добывать образцы с Рюгу. Данные материалы в декабре планируется отправить на Землю. В настоящее время специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований занимаются поисками места на астероиде, откуда удобно взять образцы. Также исследованием астероида (Бенну) в 2019 году займется американская станция OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer), которая в декабре 2018 года прибыла к данному небесному телу.

Марс

В 2019 году НАСА продолжит попытки восстановить связь с марсоходом Opportunity, утерянную в июне прошлого года из-за пылевой бури на Красной планете. В случае неудачи агентству придется признать, что миссия ровера завершена. К счастью, кроме Opportunity, на Марсе успешно работает планетоход Curiosity, а также приступит к исследованиям миссия InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat TransportInSight). Ожидается, что в январе или феврале одноименный посадочный модуль начнет бурение марсианского грунта.

Российские пуски

На 2019 год "Роскосмос" наметил обширную пусковую программу. С Байконура планируется провести 19 стартов. Из них восемь будут посвящены МКС. В марте, июле и октябре должны быть запущены пилотируемые корабли "Союз MC". В марте, июле и декабре полетят грузовики "Прогресс МС". На сентябрь при помощи носителя "Союз-2.1а" запланирован беспилотный пуск "Союз MC-14", который позволит протестировать совместную работу аналоговой системы аварийного спасения корабля и цифровой системы управления ракетой.

Также в наступившем году с Байконура ожидается семь пусков ракеты "Протон-М", из которых пять пройдут в интересах России. На апрель намечен старт астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", затем — спутника связи "Ямал-601", в мае-июне — военного спутника "Благовест", в августе-сентябре — парный запуск космических аппаратов "Экспресс-80" и "Экспресс-103" и, наконец, в конце года должен состояться старт к МКС многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого, изначально планировавшийся на 2007 год, неоднократно переносился. Коммерческие старты "Протон-М" намечены на май, с европейским спутником связи Eutelsat 5 West B и американским сервисным транспортным средством MEV-1 (Mission Extension Vehicle 1), и, на конец года, с канадским спутником Anik G2V.

С европейского космодрома Куру (Французская Гвиана) планируется четыре запуска "Союз-СТ-Б". В феврале российская ракета выведет шесть британских спутников связи OneWeb, в апреле — четыре британских космических аппарата O3b, в октябре — европейские спутники дистанционного зондирования Земли CSG-1 (Constellation of Small Satellites for Mediterranean basin observation) и орбитальный телескоп для поиска экзопланет CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite), и, наконец, в ноябре — еще 34 спутника OneWeb. При этом в компании Arianespace, операторе "Союз-СТ-Б" на Куру, отказались от предложения "Роскосмоса" запустить в 2019 году часть аппаратов OneWeb с Восточного.

Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" на космодроме Плесецк. Источник: © Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

В наступившем году Россия продолжит испытания космических ракет. Второй пуск ракеты "Ангара-А5" с новым разгонным блоком "Персей-КВ" и макетом космического аппарата с Плесецка в рамках летных испытаний намечается, согласно одним данным, — в апреле, а другим — в четвертом квартале. С того же космодрома в 2019-м должен состояться последний испытательный пуск легкого носителя "Союз-2.1в", который в 2013-2018 годах с Плесецка запускался четыре раза, один из которых (старт в декабре 2015-го) оказался неудачным.

Андрей Борисов