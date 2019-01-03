Войти
03.01.2019
ТАСС

Конструкторские бюро России разрабатывают проекты кораблей дальней морской зоны

355
0
0
Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен"
Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен".
Источник изображения: Минобороны РФ

Контр-адмирал Владимир Тряпичников отметил, что в 2018 году состав ВМФ пополнили более 25 боевых кораблей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские конструкторские бюро разрабатывают проекты кораблей дальней морской зоны параллельно со строительством судов ближней зоны, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.

"Уже сейчас, параллельно с серийным строительством кораблей ближней зоны, конструкторскими бюро разрабатываются проекты кораблей дальней морской зоны, производится модернизация кораблей существующих проектов", - привели в Минобороны слова начальника управления кораблестроения Главного командования Военно-морского флота России контр-адмирала Владимира Тряпичникова, не раскрыв подробности новых проектов.

По словам Тряпичникова, планируется, что в ближайшем будущем основу группировок кораблей в океанской зоне составят многофункциональные суда нового поколения, которые обладают повышенными ударными и оборонительными возможностями.

Адмирал напомнил, что в 2018 году состав ВМФ России пополнили более 25 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. "В том числе - фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", корвет проекта 20380 "Громкий", большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек", "Орехово- Зуево" и "Мытищи", патрульный корабль "Василий Быков", противодиверсионные и патрульные катера, судно комплексного тылового обеспечения проекта 23120 "Эльбрус", рейдовые буксиры и буксирные катера, а также ряд гидрографических судов и судов поисково-спасательного обеспечения", - сказал Тряпичников.

"Сегодня можно констатировать, что по ряду параметров, в том числе по комплексам вооружения, мы превосходим корабли иностранной постройки. Малые ракетные корабли, которые сегодня строятся для ВМФ России, уже доказали свою эффективность, действуя в Средиземном море, на значительном удалении от постоянных пунктов базирования", - добавил контр-адмирал.

30.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
11711
20380 Корвет-1
22160
22350
23120 Эльбрус
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
12.09.2016
Гонка за "Лидером" и колпак, полный блох
25.01.2016
Два до восьми никак не растягивается
25.06.2015
Наш ответ «Мистралю», беспилотный катер и суперавианосец: новое лицо российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.01 08:13
  • 29
"Известия": завершаются испытания зенитных ракетных систем "Витязь"
  • 03.01 07:11
  • 35
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 03.01 06:42
  • 9
Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков
  • 03.01 05:06
  • 8
Генсек НАТО обеспокоен новыми российскими ракетами и призывает Москву выполнять ДРСМД
  • 03.01 05:02
  • 1
Граждане оборонщики
  • 03.01 04:57
  • 49
"Полимент-Редут". Проблемы позади
  • 03.01 04:46
  • 9
Бороться с китайскими танками будет нечем
  • 03.01 04:14
  • 6
Станет ли украинская БМП-У конкурентом российскому "Курганцу-25"?
  • 03.01 02:58
  • 9
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
  • 03.01 02:46
  • 19
"Циркон" не остановить: новая российская ракета встревожила американцев
  • 02.01 23:15
  • 5
Более 40 модернизированных БТР-82А получили подразделения общевойсковой армии ЗВО в Брянской области
  • 02.01 23:09
  • 52
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 02.01 21:27
  • 10
Россия утратила способность "видеть" подлодки США
  • 02.01 20:48
  • 69
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 02.01 07:33
  • 8
Пуски "Кинжала", "Булавы" и "Сармата". Самые зрелищные военные видео 2018 года