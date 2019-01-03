Конструкторские бюро России разрабатывают проекты кораблей дальней морской зоны

Контр-адмирал Владимир Тряпичников отметил, что в 2018 году состав ВМФ пополнили более 25 боевых кораблей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские конструкторские бюро разрабатывают проекты кораблей дальней морской зоны параллельно со строительством судов ближней зоны, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.

"Уже сейчас, параллельно с серийным строительством кораблей ближней зоны, конструкторскими бюро разрабатываются проекты кораблей дальней морской зоны, производится модернизация кораблей существующих проектов", - привели в Минобороны слова начальника управления кораблестроения Главного командования Военно-морского флота России контр-адмирала Владимира Тряпичникова, не раскрыв подробности новых проектов.

По словам Тряпичникова, планируется, что в ближайшем будущем основу группировок кораблей в океанской зоне составят многофункциональные суда нового поколения, которые обладают повышенными ударными и оборонительными возможностями.

Адмирал напомнил, что в 2018 году состав ВМФ России пополнили более 25 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. "В том числе - фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", корвет проекта 20380 "Громкий", большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек", "Орехово- Зуево" и "Мытищи", патрульный корабль "Василий Быков", противодиверсионные и патрульные катера, судно комплексного тылового обеспечения проекта 23120 "Эльбрус", рейдовые буксиры и буксирные катера, а также ряд гидрографических судов и судов поисково-спасательного обеспечения", - сказал Тряпичников.

"Сегодня можно констатировать, что по ряду параметров, в том числе по комплексам вооружения, мы превосходим корабли иностранной постройки. Малые ракетные корабли, которые сегодня строятся для ВМФ России, уже доказали свою эффективность, действуя в Средиземном море, на значительном удалении от постоянных пунктов базирования", - добавил контр-адмирал.