Государственные испытания танка "Армата" начнутся в 2019 году

В пресс-службе Минобороны уточнили, что "Армата" - принципиально новая и полностью российская разработка, не имеющая мировых аналогов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российский танк Т-14 на платформе "Армата" в 2019 году пройдет государственные испытания в научно-исследовательских институтах Минобороны России, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.

"В интересах Сухопутных войск разработан и завершает заводские испытания танк Т-14, созданный на универсальной платформе "Армата". Боевая машина в 2019 году приступит к прохождению государственных испытаний в научно-исследовательских институтах Минобороны России", - сказали в военном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. "Армата" - принципиально новая и полностью российская разработка, не имеющая мировых аналогов.

Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщал, что Минобороны подписало с "Уралвагонзаводом" контракт на поставку 132 танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата". Предполагается, что все поставки будут завершены до 2021 года.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Т-14 предназначен для поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения высокобронированных целей, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.