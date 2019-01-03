Девять новых гидрографических судов будет построено для ВМФ России до 2021 года

Первые из них флот получит уже в 2019 году

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Два малых гидрографических судна проекта 19910, два больших гидрографических катера нового проекта 23040Г, а также два новейших больших гидрографических катера проекта 19920 и три больших гидрографических катера нового проекта 23370Г построят для российского флота до 2021 года. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Минобороны.

"В настоящее время ведется строительство двух малых гидрографических судов проекта 19910", - сообщили в Минобороны и уточнили, что на судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске строится судно "Александр Рогоцкий", а на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске строится корабль-гидрограф "Николай Скосырев". Они войдут в состав в флота в 2019 и 2020 годах соответственно.

Также, судостроительный завод "Нижегородский теплоход" работает над двумя большими гидрографическими катерами нового проекта 23040Г. Ранее это предприятия уже завершило строительство двух аналогичного проекта для гидрографической службы Балтийского флота. Новые корабли серии флот получит уже в 2019 году.

Для Северного и Тихоокеанского флотов в 2018 году заложены и строятся два новейших больших гидрографических катера проекта 19920. До 2021 года планируется также построить три больших гидрографических катера нового проекта 23370Г. Их строительством занимается судостроительное предприятие "КАМПО".

Новые гидрографические корабли

Малые гидрографические суда проекта 19910 - серия судов специальной постройки для нужд гидрографической службы ВМФ ВС России. Основные задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов, обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) береговых и плавучих средств навигационного оборудования, перевозка различных грузов для обеспечения работ береговых гидрографических подразделений на необорудованном побережье.

Большие гидрографические катера (БГК) проекта 19920 "Баклан" разработаны в городе Нижний Новгород на ОАО "Конструкторское бюро "Вымпел" для замены и расширения возможностей устаревших БГК Гидрографической службы в рядах военно-морского флота РФ. Катера служат для обеспечения боевой и повседневной деятельности кораблей, частей береговых войск, военно-морских баз и полигонов.

Катера проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и отдельных видов гидрографических работ, в том числе для постановки, съемки и обслуживаниея плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, в том числе расположенных на необорудованном побережье, а также для оперативного промера глубин с помощью эхолота.

Новый проект 23040Г разработан ОАО "ЗНТ", является дальнейшим развитием проекта многофункциональных рейдовых катеров аварийно-спасательного обеспечения 23040. Отличительной особенностью нового проекта является то, что судоводитель сможет управлять движением судна в различных режимах как с центрального, так и с кормового постов. Для удобства оператора и безопасности судовождения предусмотрено быстрое переключение между любым режимом и постом управления.