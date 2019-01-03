Войти
03.01.2019
ТАСС

Сухопутные войска России проведут в 2019 году семь международных учений

358
0
0
Совместные стратегические учения (ССУ)
Взрывы во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области, 18 сентября 2017 года.
Источник изображения: Павел Герасимов/РИА "Новости"

В Минобороны сообщили, в ходе учений будут отрабатываться операции по борьбе с незаконными вооруженными формированиями

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Сухопутные войска России в 2019 году примут участие в семи совместных учениях с коллегами из иностранных государств. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"В рамках международного военного сотрудничества подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации в 2019 году примут участие в семи совместных учениях с коллегами из иностранных государств. Маневры будут носить миротворческую направленность", - уточнили в российском военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, в ходе учений будут отрабатываться операции по борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Подразделения российских Сухопутных войск продемонстрируют свои навыки в Египте, Индии, Монголии и Таджикистане, где они будут участвовать в учениях "Стрела дружбы-2019", "Индра-2019", "Селенга-2019" и "Нерушимое братство-2019".

Впервые пройдут совместные учения с подразделениями сухопутных сил Лаоса. Подразделения, дислоцированные в Южном военном округе, примут на своих полигонах коллег из Алжира и Пакистана в рамках учений "Дружба-2019".

02.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Египет
Индия
Лаос
Монголия
Пакистан
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
02.10.2017
Сухопутные войска России проведут семь международных учений в 2018 году
08.07.2016
Китайская военная техника прибывает в Россию для участия в Армейских играх
31.12.2015
Военные игры 2015
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
21.05.2008
18 мая завершил свою работу Международный салон «Комплексная безопасность» (ISSE-2008)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.01 08:13
  • 29
"Известия": завершаются испытания зенитных ракетных систем "Витязь"
  • 03.01 07:11
  • 35
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 03.01 06:42
  • 9
Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков
  • 03.01 05:06
  • 8
Генсек НАТО обеспокоен новыми российскими ракетами и призывает Москву выполнять ДРСМД
  • 03.01 05:02
  • 1
Граждане оборонщики
  • 03.01 04:57
  • 49
"Полимент-Редут". Проблемы позади
  • 03.01 04:46
  • 9
Бороться с китайскими танками будет нечем
  • 03.01 04:14
  • 6
Станет ли украинская БМП-У конкурентом российскому "Курганцу-25"?
  • 03.01 02:58
  • 9
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
  • 03.01 02:46
  • 19
"Циркон" не остановить: новая российская ракета встревожила американцев
  • 02.01 23:15
  • 5
Более 40 модернизированных БТР-82А получили подразделения общевойсковой армии ЗВО в Брянской области
  • 02.01 23:09
  • 52
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 02.01 21:27
  • 10
Россия утратила способность "видеть" подлодки США
  • 02.01 20:48
  • 69
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 02.01 07:33
  • 8
Пуски "Кинжала", "Булавы" и "Сармата". Самые зрелищные военные видео 2018 года