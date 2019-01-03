Сухопутные войска России проведут в 2019 году семь международных учений

Взрывы во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области, 18 сентября 2017 года.

В Минобороны сообщили, в ходе учений будут отрабатываться операции по борьбе с незаконными вооруженными формированиями

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Сухопутные войска России в 2019 году примут участие в семи совместных учениях с коллегами из иностранных государств. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"В рамках международного военного сотрудничества подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации в 2019 году примут участие в семи совместных учениях с коллегами из иностранных государств. Маневры будут носить миротворческую направленность", - уточнили в российском военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, в ходе учений будут отрабатываться операции по борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Подразделения российских Сухопутных войск продемонстрируют свои навыки в Египте, Индии, Монголии и Таджикистане, где они будут участвовать в учениях "Стрела дружбы-2019", "Индра-2019", "Селенга-2019" и "Нерушимое братство-2019".

Впервые пройдут совместные учения с подразделениями сухопутных сил Лаоса. Подразделения, дислоцированные в Южном военном округе, примут на своих полигонах коллег из Алжира и Пакистана в рамках учений "Дружба-2019".