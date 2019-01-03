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03.01.2019
ТАСС

ВВС России получат более 100 самолетов и вертолетов в 2019 году

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Су-34
Су-34.
Источник изображения: © ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"

В Минобороны напомнили, что за 2018 год ВКС также получили более 100 единиц авиационной техники

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Военно-воздушные силы ВКС России получат в 2019 году более 100 самолетов и вертолетов, доведя долю современного вооружения в ВВС до 65%. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"В 2019 году Военно-воздушные силы ВКС получат более 100 новейших и модернизированных самолетов и вертолетов. Тем самым доля современного вооружения и техники ВВС будет доведена до 65%", - сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны напомнили, что за 2018 год ВКС также получили более 100 единиц авиационной техники. Среди них - многоцелевые истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, различные модификации вертолетов Ми-8, а также учебно-боевые самолеты Як-130 и другие летательные аппараты.

Также в 2018 году успешно и в полном объеме выполнен план по налету: средний налет на летчика составил более 100 часов, на молодого летчика - выпускника 2017 года более 120 часов. Общий налет по сравнению с 2017 годом увеличился более чем на 6 тыс. часов.

Помимо боевой подготовки в новом году летчики ВКС будут участвовать в стратегическом учении "Центр-2019", всеармейском и международном этапах конкурса летного мастерства "Авиадартс-2019", а также в военно-техническом форуме "Армия-2019", акциях "Служба по контракту - твой выбор", в других международных авиасалонах и выставках.

02.01.2019
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