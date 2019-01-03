Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию "Ростех", впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия "Лотос". Изображение машины размещено на страницах календаря предприятия на 2019 год, опубликованном в Instagram.

"Своеобразным вдохновением для нас стал цветок лотоса. Несмотря на внешнюю хрупкость, он растет в тяжелейших условиях", — говорится в сопровождающем снимок тексте.

По данным источников РБК в оборонно-промышленном комплексе, впервые широкой публике "Лотос" продемонстрируют в ходе Парада победы на Красной площади в 2020 году.

Как сообщили РБК в пресс-службе ЦНИИТОЧМАШ, "Лотос" планируется передать ВДВ России после 2020 года. В настоящее время на предприятии проходит сборка опытного образца. В пресс-службе уточнили, что "Лотос" станет первой в практике российского машиностроения машиной, сконструированной по принципу золотого сечения.

Ожидается, что машина повысит огневые и маневренные возможности подразделений десантных войск. Тактико-технические характеристики орудия не раскрываются. При этом в ЦНИИТОЧМАШ отметили, что "Лотос" обладает высокими баллистическими характеристиками, а также повышенной живучестью и хорошими ходовыми качествами.