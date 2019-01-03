Из аппарата Минобороны и Генштаба уволились 82% офицеров

Военными останутся только 18% сотрудников Минобороны и Генштаба

С нового года они продолжат свою работу, но уже как гражданские служащие, это предусматривает реформа оборонного ведомства.

В Министерстве обороны в субботу, 29 декабря, состоялась церемония увольнения с военной службы генералов и офицеров аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. С 2019 года часть из них станет государственными служащими или служащими, сообщает Укринформ.

О реформировании Минобороны во время торжественной церемонии рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.

"82% работников Министерства обороны будут государственными служащими или служащими, и только 18% - это будут офицеры военнослужащие, на ротационной основе они будут в командировке из Вооруженных сил в Министерстве обороны, где будут выполнять соответствующие функции. Эта ротация будет постоянно проводиться для того, чтобы эффективно повышать уровень взаимодействия между военными органами управления и Министерством обороны ", - заявил Полторак.

Он также отметил, что 2018-й был годом, когда продолжилась реформа Минобороны и ВСУ, реформа органов военного управления, кадрового обеспечения и подготовки личного состава, логистического обеспечения, обеспечения новой системой питания и тому подобное.

По словам Полторака, с 1 января 2019 министерство начнет работать "с новой философией, с новой структурой, с новыми функциями и задачами, с новыми полномочиями и ответственностью за принятие решений".