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03.01.2019
Корреспондент.net

Из аппарата Минобороны и Генштаба уволились 82% офицеров

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Сотрудники Минобороны ВС Украины
Сотрудники Минобороны ВС Украины.
Источник изображения: mil.gov.ua

Военными останутся только 18% сотрудников Минобороны и Генштаба

С нового года они продолжат свою работу, но уже как гражданские служащие, это предусматривает реформа оборонного ведомства.

В Министерстве обороны в субботу, 29 декабря, состоялась церемония увольнения с военной службы генералов и офицеров аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. С 2019 года часть из них станет государственными служащими или служащими, сообщает Укринформ.


О реформировании Минобороны во время торжественной церемонии рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.


"82% работников Министерства обороны будут государственными служащими или служащими, и только 18% - это будут офицеры военнослужащие, на ротационной основе они будут в командировке из Вооруженных сил в Министерстве обороны, где будут выполнять соответствующие функции. Эта ротация будет постоянно проводиться для того, чтобы эффективно повышать уровень взаимодействия между военными органами управления и Министерством обороны ", - заявил Полторак.


Он также отметил, что 2018-й был годом, когда продолжилась реформа Минобороны и ВСУ, реформа органов военного управления, кадрового обеспечения и подготовки личного состава, логистического обеспечения, обеспечения новой системой питания и тому подобное.


По словам Полторака, с 1 января 2019 министерство начнет работать "с новой философией, с новой структурой, с новыми функциями и задачами, с новыми полномочиями и ответственностью за принятие решений".

29.12.2018
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Страны
Украина
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