Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года

Завершение основной массы конструкторских работ, подготовки производства и первый вылет Ил-276 запланированы на 2023 год

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Эскизный проект перспективного среднего военно-транспортного самолета Ил-276, известного ранее как российско-индийский проект МТА (Multi-role Transport Aircraft), должен быть защищен весной 2019 года. Об этом в субботу в интервью телеканалу RT рассказал главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов.

"Сначала мы работали с Индией, и проект назывался многоцелевой транспортный самолет или МТA. Потом сотрудничество с Индией было остановлено. В результате Военно-воздушные силы поручили создать замену Ан-12. Весной 2019 года мы должны защищать эскизный проект Ил-276", - сказал Таликов, отметив, что трудностей с разработкой нет, проблемы скорее финансовые и организационные.

По его словам, после защиты проекта будет начата разработка конструкторской документации. Тактико-техническое задание на перспективный транспортник было утверждено Объединенной авиастроительной корпорацией и Минпромторгом в марте 2018 года. Сообщалось, что Ил-276 получит новый российский двигатель ПД-14, создаваемый для гражданского авиалайнера МС-21.

"Это будут отечественные двигатели. На первых машинах будут устанавливаться ПС-90, которые стоят на самолетах модификации МД-90А и Ил-96. Но в дальнейшем мы планируем перейти на двигатели ПД-14", - подтвердил главный конструктор, добавив, что планов по установке на Ил-276 турбовинтовых двигателей нет, так как в таком случае машина будет аналогичной Ан-12 по скорости.

Средний военно-транспортный самолет Ил-276 разрабатывается на смену Ан-12. Это будет однофюзеляжный высокоплан (схема крепления крыла к фюзеляжу, когда оно проходит через верхнюю половину его сечения) с Т-образным хвостовым оперением и двумя двигателями под крылом. Он сможет взлетать с неподготовленных и грунтовых аэродромов.

Завершение основной массы конструкторских работ, подготовки производства и первый вылет Ил-276 планируется в 2023 году, начало серийных поставок самолета в войска ожидается в 2026 году.