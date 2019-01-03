Войти
03.01.2019
ТАСС

Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года

416
0
0
Перспективный средний военно-транспортный самолет Ил-276
Перспективный средний военно-транспортный самолет Ил-276.
Источник изображения: © Предоставлено пресс-службой ПАО "Ил"

Завершение основной массы конструкторских работ, подготовки производства и первый вылет Ил-276 запланированы на 2023 год

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Эскизный проект перспективного среднего военно-транспортного самолета Ил-276, известного ранее как российско-индийский проект МТА (Multi-role Transport Aircraft), должен быть защищен весной 2019 года. Об этом в субботу в интервью телеканалу RT рассказал главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов.

"Сначала мы работали с Индией, и проект назывался многоцелевой транспортный самолет или МТA. Потом сотрудничество с Индией было остановлено. В результате Военно-воздушные силы поручили создать замену Ан-12. Весной 2019 года мы должны защищать эскизный проект Ил-276", - сказал Таликов, отметив, что трудностей с разработкой нет, проблемы скорее финансовые и организационные.

По его словам, после защиты проекта будет начата разработка конструкторской документации. Тактико-техническое задание на перспективный транспортник было утверждено Объединенной авиастроительной корпорацией и Минпромторгом в марте 2018 года. Сообщалось, что Ил-276 получит новый российский двигатель ПД-14, создаваемый для гражданского авиалайнера МС-21.

"Это будут отечественные двигатели. На первых машинах будут устанавливаться ПС-90, которые стоят на самолетах модификации МД-90А и Ил-96. Но в дальнейшем мы планируем перейти на двигатели ПД-14", - подтвердил главный конструктор, добавив, что планов по установке на Ил-276 турбовинтовых двигателей нет, так как в таком случае машина будет аналогичной Ан-12 по скорости.

Средний военно-транспортный самолет Ил-276 разрабатывается на смену Ан-12. Это будет однофюзеляжный высокоплан (схема крепления крыла к фюзеляжу, когда оно проходит через верхнюю половину его сечения) с Т-образным хвостовым оперением и двумя двигателями под крылом. Он сможет взлетать с неподготовленных и грунтовых аэродромов.

Завершение основной массы конструкторских работ, подготовки производства и первый вылет Ил-276 планируется в 2023 году, начало серийных поставок самолета в войска ожидается в 2026 году.

30.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ан-12
Ил-276
Ил-96
МТА
ПД-14
Компании
Ил
Минпромторг РФ
ОАК
Проекты
МС-21
Похожие новости
31.01.2018
"Я не вижу ни одной серьезной трудности, возникшей из-за санкций"
17.01.2017
О программах самолета-заправщика Ил-96-400ТЗ и перспективных транспортных самолетов СВТС и ПТС
29.01.2015
Повернемся к Азии – передом, а к Европе…
26.03.2014
Полет в будущее
15.12.2009
Когда время дороже денег
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.01 08:13
  • 29
"Известия": завершаются испытания зенитных ракетных систем "Витязь"
  • 03.01 07:11
  • 35
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 03.01 06:42
  • 9
Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков
  • 03.01 05:06
  • 8
Генсек НАТО обеспокоен новыми российскими ракетами и призывает Москву выполнять ДРСМД
  • 03.01 05:02
  • 1
Граждане оборонщики
  • 03.01 04:57
  • 49
"Полимент-Редут". Проблемы позади
  • 03.01 04:46
  • 9
Бороться с китайскими танками будет нечем
  • 03.01 04:14
  • 6
Станет ли украинская БМП-У конкурентом российскому "Курганцу-25"?
  • 03.01 02:58
  • 9
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
  • 03.01 02:46
  • 19
"Циркон" не остановить: новая российская ракета встревожила американцев
  • 02.01 23:15
  • 5
Более 40 модернизированных БТР-82А получили подразделения общевойсковой армии ЗВО в Брянской области
  • 02.01 23:09
  • 52
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 02.01 21:27
  • 10
Россия утратила способность "видеть" подлодки США
  • 02.01 20:48
  • 69
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 02.01 07:33
  • 8
Пуски "Кинжала", "Булавы" и "Сармата". Самые зрелищные военные видео 2018 года