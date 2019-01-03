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ТАСС

Корабли ЧФ в 2018 году в два раза перевыполнили план по морским походам

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Источник изображения: © Владимир Смирнов/ТАСС

Экипажи кораблей также успешно выполнили задачи как в Черном, так и в Средиземном морях

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Корабли Черноморского флота провели в 2018 году в море в два раза больше времени, чем предусматривалось планом, и прошли за год расстояние, в 15 раз превышающее длину экватора. Такие цифры привели в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"В 2018 году наплаванность кораблей Черноморского флота превысила плановые показатели более чем в два раза. Экипажи кораблей Черноморского флота находились в море более 5 тыс. ходовых суток, кораблями пройдено около 330 тыс. морских миль (более 600 тыс. км - прим. ТАСС), что более чем в два раза превышает плановый показатель", - говорится в сообщении.

Уточняется, что корабли ЧФ успешно выполнили задачи как в Черном, так и в Средиземном морях.

"Рост наплаванности сил Черноморского флота связан с увеличением количества дальних походов кораблей и судов, их регулярной деятельностью в составе постоянного соединения кораблей Военно-морского флота России в Средиземном море. В частности, в ходе первого в современной истории межфлотского учения "Океанский щит - 2018", проведенного в Средиземном море под руководством Главнокомандующего ВМФ, от Черноморского флота было задействовано 18 кораблей и судов", - пояснили в пресс-службе ЧФ.

30.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
Проекты
Военные учения
ЧФ
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