Россия приступила к созданию самолета на замену "Руслана"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Авиационный комплекс Ильюшина приступает к созданию военно-транспортного самолета на замену Ан-124 "Руслан", сообщил главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов.

"На сегодняшний день Ил-106 записан в нашу программу, и мы приступаем к его созданию", - сказал он в интервью RT.

По его словам, грузовая кабина Ил-106 будет такой же размерности, как у "Руслана".

"На самолёте будут установлены новые двигатели, новая авионика и всё остальное", - уточнил Таликов.