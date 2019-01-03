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РИА Новости

Россия приступила к созданию самолета на замену "Руслана"

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Стратегический военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" в сопровождении двух истребителей Су-27
Стратегический военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" в сопровождении двух истребителей Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Авиационный комплекс Ильюшина приступает к созданию военно-транспортного самолета на замену Ан-124 "Руслан", сообщил главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов.

"На сегодняшний день Ил-106 записан в нашу программу, и мы приступаем к его созданию", - сказал он в интервью RT.

По его словам, грузовая кабина Ил-106 будет такой же размерности, как у "Руслана".

"На самолёте будут установлены новые двигатели, новая авионика и всё остальное", - уточнил Таликов.

29.12.2018
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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ил-106
Компании
Ил
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