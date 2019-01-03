Первый образец Ил-112В выкатили на пробные рулёжки

Первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В совершил первую пробную рулежку по взлетно-посадочной полосе ПАО "ВАСО" в Воронеже, передает блог bmpd со ссылкой на запись в Facebook генерального директора ПАО "Ил" Алексея Рогозина.

Источник изображения: Сергей Пугачев / russianplanes.net

Согласно опубликованной информации, на Воронежском заводе стартовал очередной этап испытаний первого образца легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В перед началом летных испытаний. Ранее сообщалось, что после первой выкатки 27 ноября этого года, самолет был передан на летно-испытательную станцию (ЛИС), где будет проведен весь комплекс аэродромных испытаний, по итогам которых будет принято решение о готовности самолета к первому полету, который запланирован на январь следующего года. После двух-трех полетов в Воронеже самолет будет передан в Жуковский для продолжения летно-конструкторских испытаний.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В создается для замены в транспортной авиации самолетов Ан-26 и Ан-24, ресурс которых в скором времени будет выработан. Самолет предназначен для транспортировки военнослужащих, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Грузоподъемность составляет 5 тонн, дальность полета - 5 тысяч км, самолет способен приземляться и взлетать с грунтовых аэродромов. По предварительной информации Минобороны РФ планирует заказать 62 новых самолета.