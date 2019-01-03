В США рассматривают ответные меры на "нарушение" Россией ДРСМД

Конгрессу США представили доклад о предполагаемом нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает RT. В связи с этим, в конгрессе обсуждаются законодательные меры для "военного ответа" России.

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В докладе американские аналитики снова обвиняют Россию в нарушении ДРСМД, при этом никакие аргументы и доказательства не приводятся. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что так США ищут предлог для выхода из стратегического соглашения. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что фактически процесс выхода Вашингтона из договора уже запущен.

Президент России отметил, что Соединенные Штаты сами нарушают ДРСМД, и привел пример размещения пусковых установок ПРО Aegis в Румынии, которые могут быть переформатированы для применения ударных ракет.

Также в документе, представленном конгрессу США, предлагаются различные варианты действий по отношению к России, в связи с появлением новой крылатой ракеты, нарушающей по мнению авторов доклада положения договора.

Данные варианты включают как меры военного характера (такие как разработка и развертывание новых крылатых ракет с ядерными боеголовками или новых неядерных средств поражения), так и дипломатические шаги, а также консультации с союзниками США

- отмечается в докладе.

В документе отмечается, что такие действия США могут подорвать единство НАТО и усугубить политические разногласия в Евросоюзе.