Войти
03.01.2019
Военное обозрение

В США рассматривают ответные меры на "нарушение" Россией ДРСМД

388
0
0

Конгрессу США представили доклад о предполагаемом нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает RT. В связи с этим, в конгрессе обсуждаются законодательные меры для "военного ответа" России.

Источник изображения: anyaero.com

В докладе американские аналитики снова обвиняют Россию в нарушении ДРСМД, при этом никакие аргументы и доказательства не приводятся. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что так США ищут предлог для выхода из стратегического соглашения. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что фактически процесс выхода Вашингтона из договора уже запущен.

Президент России отметил, что Соединенные Штаты сами нарушают ДРСМД, и привел пример размещения пусковых установок ПРО Aegis в Румынии, которые могут быть переформатированы для применения ударных ракет.

Также в документе, представленном конгрессу США, предлагаются различные варианты действий по отношению к России, в связи с появлением новой крылатой ракеты, нарушающей по мнению авторов доклада положения договора.

Данные варианты включают как меры военного характера (такие как разработка и развертывание новых крылатых ракет с ядерными боеголовками или новых неядерных средств поражения), так и дипломатические шаги, а также консультации с союзниками США

- отмечается в докладе.

В документе отмечается, что такие действия США могут подорвать единство НАТО и усугубить политические разногласия в Евросоюзе.

29.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Румыния
США
Продукция
Иджис
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
18.05.2018
Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД
21.04.2014
Украина и американская ПРО
11.03.2014
Стратегическая стабильность – заблуждения и перспективы
05.08.2013
Семь раз отмерить
05.08.2013
Россия и США на развилке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.01 08:13
  • 29
"Известия": завершаются испытания зенитных ракетных систем "Витязь"
  • 03.01 07:11
  • 35
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 03.01 06:42
  • 9
Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков
  • 03.01 05:06
  • 8
Генсек НАТО обеспокоен новыми российскими ракетами и призывает Москву выполнять ДРСМД
  • 03.01 05:02
  • 1
Граждане оборонщики
  • 03.01 04:57
  • 49
"Полимент-Редут". Проблемы позади
  • 03.01 04:46
  • 9
Бороться с китайскими танками будет нечем
  • 03.01 04:14
  • 6
Станет ли украинская БМП-У конкурентом российскому "Курганцу-25"?
  • 03.01 02:58
  • 9
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
  • 03.01 02:46
  • 19
"Циркон" не остановить: новая российская ракета встревожила американцев
  • 02.01 23:15
  • 5
Более 40 модернизированных БТР-82А получили подразделения общевойсковой армии ЗВО в Брянской области
  • 02.01 23:09
  • 52
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 02.01 21:27
  • 10
Россия утратила способность "видеть" подлодки США
  • 02.01 20:48
  • 69
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 02.01 07:33
  • 8
Пуски "Кинжала", "Булавы" и "Сармата". Самые зрелищные военные видео 2018 года