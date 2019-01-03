ВВС Иордании получили второй вертолет Ми-26Т2

ЦАМТО, 29 декабря. ВВС Иордании приняли на вооружение второй из четырех заказанных в России тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2. Фотоснимки вертолета были размещены на официальном сайте ВВС Иордании 26 декабря.

Как сообщал ЦАМТО, контракт №RH/15-0651-04-1 на поставку четырех вертолетов Ми-26Т2 был подписан АО "Вертолеты России" и иорданским Проектно-конструкторским бюро имени короля Абдаллы II KADDB (The King Abdullah II Design and Development Bureau) 17 апреля 2016 года. Соглашение включало поставку двух машин с опционом на приобретение еще двух вертолетов. Поставка должна быть выполнена с 2018 года до конца 2019 года. Предполагается, что вертолеты будут эксплуатироваться совместно вооруженными силами и гражданскими службами Иордании.

Первый вертолет (р.н. 06819) был передан заказчику в январе 2018 года и демонстрировался на выставке SOFEX-2018. Он был поставлен в многоцветной камуфляжной окраске. Вторая машина предана в серой окраске и не имеет национальной маркировки. Пока не ясно, обозначают ли разные схемы окраски применение в военной и гражданской роли.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, Ми-26Т2 будут применяться, наряду с состоящими на вооружении ВС Иордании вертолетами MD-500/530F, AH-1F "Кобра", UH-60L/M, S-70A "Блэк Хок", EC-635T1, AS-332, AS-350, AW-139 и R44.

Ми-26Т2 – модернизированная версия самого тяжелого транспортного вертолета в мире Ми-26Т. Он позволяет перевозить внутри фюзеляжа или на внешней подвеске до 20 т груза. Оснащен новым бортовым комплексом авионики БРЭО-26, "стеклянной кабиной" с пятью многофункциональными ЖК-индикаторами, новым цифровым автопилотом и навигационным комплексом с поддержкой NAVSTAR/ГЛОНАСС. Применение современной авионики позволило сократить численность экипажа вертолета с 5 до 3 человек.

Для справки: 14 вертолетов Ми-26Т2 заказаны ВС Алжира.