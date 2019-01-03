Истребительная авиация ЮВО пополнилась звеном новых модернизированных самолетов Су-27СМ3 поколения 4++

ЦАМТО, 29 декабря. В смешанное авиационное соединение 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Краснодарском крае, 26 декабря поступили новые модернизированные истребители поколения 4++ Су-27СМ3.

Самолеты совершили перелет с авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре, преодолев около 10 тыс. км с двумя промежуточными посадками на дозаправку на аэродромах в Новосибирской и Челябинской областях.

Су-27СМ3 является глубоко модернизированным многоцелевым истребителем с более мощным двигателем, увеличенной маневренностью и дальностью полета.

До конца 2020 года в войсках ЮВО долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей планируется довести до 70%, а по некоторым образцам до 100%, сообщает пресс-служба округа.