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ЦАМТО

Истребительная авиация ЮВО пополнилась звеном новых модернизированных самолетов Су-27СМ3 поколения 4++

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Су-27СМ3
Су-27СМ3.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 29 декабря. В смешанное авиационное соединение 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Краснодарском крае, 26 декабря поступили новые модернизированные истребители поколения 4++ Су-27СМ3.

Самолеты совершили перелет с авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре, преодолев около 10 тыс. км с двумя промежуточными посадками на дозаправку на аэродромах в Новосибирской и Челябинской областях.

Су-27СМ3 является глубоко модернизированным многоцелевым истребителем с более мощным двигателем, увеличенной маневренностью и дальностью полета.

До конца 2020 года в войсках ЮВО долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей планируется довести до 70%, а по некоторым образцам до 100%, сообщает пресс-служба округа.

29.12.2018
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Су-27
Компании
Минoбороны РФ
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