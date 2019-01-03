"Вертолеты России" провели в Китае демонстрационные полеты Ми-171 с новым двигателем

ЦАМТО, 29 декабря. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) провел в КНР демонстрационные полеты Ми-171 производства Улан-Удэнского авиационного завода, на котором установлены двигатели ВК-2500-03.

Руководству Министерства чрезвычайных ситуаций и Управления гражданской авиации КНР были продемонстрированы транспортные возможности вертолета по перевозке грузов на внешней подвеске, тушению пожаров в высокогорье, а также полеты с водосливным устройством.

Полеты прошли в городе Лицзян. Выполняя работы по пожаротушению и перевозке грузов на высотах до 3300 м, вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03 смог наилучшим образом продемонстрировать свои ключевые преимущества – высокую тяговооруженность и безопасность эксплуатации в горах. В ходе летного показа 3 тонны груза и 9 пассажиров были перемещены с высоты 2600 м на высоту 3300 м, продемонстрирован забор 3,5 тонн воды в водосливное устройство на высоте 3000 м с последующим сбросом на очаг пожара. Кроме того, на земле в рамках статического показа зрителям были представлены уникальные возможности Ми-171 по оперативной загрузке/выгрузке спасателей и пожарных.

"Китай является одним из крупных заказчиков российских вертолетов и проявляет интерес к самым современным моделям в нашей линейке. Со своей стороны, мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать нашу технику более привлекательной для бизнеса, повышая ее характеристики и снижая эксплуатационные расходы. Ми-171 с новыми двигателями – один из результатов такой работы. Сейчас холдинг совместно с Управлением гражданской авиации Китая завершает работу по сертификации Ми-171 с двигателем ВК-2500-03, рассчитываем решить этот вопрос в первом квартале 2019 года", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Многолетний опыт эксплуатации наших вертолетов в экстремальных условиях высокогорья заставлял нас целенаправленно создавать запас мощности при полетах на высотах. Двигатель ВК-2500-03, предназначенный именно для эксплуатации в высокогорье, позволил сегодня продемонстрировать нашему давнему стратегическому партнеру – Китаю – уникальные возможности машины. Сегодня в КНР летает около 180 вертолетов типа Ми-171 и, думаю, это количество может увеличиться в ближайшее время", – заявил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.

Впервые сертифицированный вертолет Ми-171, оснащенный двигателями ВК-2500-03, был представлен холдингом "Вертолеты России" в ходе выставки China International Aviation & Aerospace Exhibition 2016 года в г.Чжухай.

Двигатель ВК-2500-03, разработанный и поставляемый АО "Климов", за счет применения жаростойких материалов и конструктивных усовершенствований обеспечивает большую (по сравнению с двигателем ТВ3-117ВМ сер. 02) мощность на всех режимах и высотах полета. Внедрение цифровой системы автоматического регулирования и контроля двигателя БАРК-78 позволяет повысить точность управления двигателем, усилить контроль работы на всех режимах, а также упрощает его эксплуатацию. Применение двигателей ВК-2500-03 на вертолетах Ми-171 обеспечивает повышение грузоподъемности, статического и динамического потолка полета.

Кроме того, большая доступная мощность двигателя на чрезвычайном режиме полета обеспечивает повышенную безопасность полета на одном работающем двигателе. Внедрение на сертифицированный вертолет Ми-171 двигателя ВК-2500-03 осуществлялось с учетом высокой потребности эксплуатантов и потенциальных заказчиков вертолетной техники в расширении диапазона эксплуатации вертолета и повышении его ключевых ЛТХ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".