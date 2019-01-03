Войти
03.01.2019
ЦАМТО

МНО Литвы заказало дополнительные ракеты для ЗРК NASAMS

302
0
0
Пуск зенитной управляемой ракеты Raytheon AIM-120C AMRAAM
Пуск зенитной управляемой ракеты Raytheon AIM-120C AMRAAM из пусковой установки зенитной ракетной системы Kongsberg/Raytheon NASAMS 2 вооруженных сил Омана, октябрь 2018 года.
Источник изображения: twitter.com/JeremyBinnie

ЦАМТО, 29 декабря. По информации МНО Литвы, командующий ВВС Литвы полковник Дайнюс Гузас и начальник департамента управления по оборонным закупкам МО Норвегии (DMA) Эйвинд Фагге подписали техническое соглашение по приобретению боевых и учебных ракет для ЗРК NASAMS.

По заявлению Д.Гузаса, подписание дополнительного соглашения является еще одним шагом на пути к поставке Вооруженным силам Литвы ЗРК NASAMS. Закупка ракет произведена на "особо благоприятных" для МНО Литвы условиях. Детали продажи пока не раскрываются.

Как сообщал ЦАМТО, о решении закупить ЗРК NASAMS по результатам сравнительной оценки имеющихся на рынке систем МНО Литвы сообщило в мае 2016 года. 20 октября 2016 года представители МНО Литвы и МО Норвегии подписали техническое соглашение, предусматривающее приобретение пусковых установок и ракет ЗРК малой дальности NASAMS (средней дальности по классификации ВС Литвы). Соглашение также оговаривает условия и обязанности сторон в рамках процедуры покупки/продажи компонентов NASAMS, а также поддержку, которую Норвегия окажет Литве в развитии системы противовоздушной обороны.

МНО Литвы 26 октября 2017 года заключило с норвежской Kongsberg основной контракт на поставку ЗРК NASAMS в составе двух батарей, дополнительного оборудования, логистическую поддержку, обучение личного состава. Стоимость соглашения составила 109 млн. евро (около 1 млрд. норв. крон). Контракт с Kongsberg предполагает поставку нового оборудования, за исключением пусковых установок, которые будут переданы из состава ВС Норвегии и восстановлены Kongsberg к состоянию "как новые". Обучение личного состава ВС Литвы будет проходить при участии ВС Норвегии.

Как планируется, все компоненты ЗРК NASAMS будут поставлены ВС Литвы к 2021 году и интегрированы для создания системы, способной выполнять задачи противовоздушной обороны: контроля воздушного пространства, обнаружения и поражения угроз. Одновременно будет завершена подготовка личного состава.

29.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Норвегия
Продукция
NASAMS
Компании
Kongsberg
Проекты
Военные учения
Похожие новости
03.12.2018
Катар приобретает зенитную ракетную систему NASAMS
03.08.2016
Американский чиновник — о ракетах для Литвы, которых нет у стран Балтии (Delfi.lt, Литва)
15.12.2015
Литва планирует приобретение ракетных систем ПВО средней дальности
10.03.2015
Норвегия выводит в приоритеты вооружение для Арктики
27.01.2014
Заключен контракт на поставку в Оман ЗРК NASAMS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.01 08:13
  • 29
"Известия": завершаются испытания зенитных ракетных систем "Витязь"
  • 03.01 07:11
  • 35
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 03.01 06:42
  • 9
Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков
  • 03.01 05:06
  • 8
Генсек НАТО обеспокоен новыми российскими ракетами и призывает Москву выполнять ДРСМД
  • 03.01 05:02
  • 1
Граждане оборонщики
  • 03.01 04:57
  • 49
"Полимент-Редут". Проблемы позади
  • 03.01 04:46
  • 9
Бороться с китайскими танками будет нечем
  • 03.01 04:14
  • 6
Станет ли украинская БМП-У конкурентом российскому "Курганцу-25"?
  • 03.01 02:58
  • 9
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
  • 03.01 02:46
  • 19
"Циркон" не остановить: новая российская ракета встревожила американцев
  • 02.01 23:15
  • 5
Более 40 модернизированных БТР-82А получили подразделения общевойсковой армии ЗВО в Брянской области
  • 02.01 23:09
  • 52
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 02.01 21:27
  • 10
Россия утратила способность "видеть" подлодки США
  • 02.01 20:48
  • 69
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 02.01 07:33
  • 8
Пуски "Кинжала", "Булавы" и "Сармата". Самые зрелищные военные видео 2018 года