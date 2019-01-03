МНО Литвы заказало дополнительные ракеты для ЗРК NASAMS

ЦАМТО, 29 декабря. По информации МНО Литвы, командующий ВВС Литвы полковник Дайнюс Гузас и начальник департамента управления по оборонным закупкам МО Норвегии (DMA) Эйвинд Фагге подписали техническое соглашение по приобретению боевых и учебных ракет для ЗРК NASAMS.

По заявлению Д.Гузаса, подписание дополнительного соглашения является еще одним шагом на пути к поставке Вооруженным силам Литвы ЗРК NASAMS. Закупка ракет произведена на "особо благоприятных" для МНО Литвы условиях. Детали продажи пока не раскрываются.

Как сообщал ЦАМТО, о решении закупить ЗРК NASAMS по результатам сравнительной оценки имеющихся на рынке систем МНО Литвы сообщило в мае 2016 года. 20 октября 2016 года представители МНО Литвы и МО Норвегии подписали техническое соглашение, предусматривающее приобретение пусковых установок и ракет ЗРК малой дальности NASAMS (средней дальности по классификации ВС Литвы). Соглашение также оговаривает условия и обязанности сторон в рамках процедуры покупки/продажи компонентов NASAMS, а также поддержку, которую Норвегия окажет Литве в развитии системы противовоздушной обороны.

МНО Литвы 26 октября 2017 года заключило с норвежской Kongsberg основной контракт на поставку ЗРК NASAMS в составе двух батарей, дополнительного оборудования, логистическую поддержку, обучение личного состава. Стоимость соглашения составила 109 млн. евро (около 1 млрд. норв. крон). Контракт с Kongsberg предполагает поставку нового оборудования, за исключением пусковых установок, которые будут переданы из состава ВС Норвегии и восстановлены Kongsberg к состоянию "как новые". Обучение личного состава ВС Литвы будет проходить при участии ВС Норвегии.

Как планируется, все компоненты ЗРК NASAMS будут поставлены ВС Литвы к 2021 году и интегрированы для создания системы, способной выполнять задачи противовоздушной обороны: контроля воздушного пространства, обнаружения и поражения угроз. Одновременно будет завершена подготовка личного состава.