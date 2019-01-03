ВВС Израиля получили очередной самолет ВТА C-130J

ЦАМТО, 29 декабря. На авиабазе "Неватим" 24 декабря состоялась церемония встречи седьмого самолета ВТА C-130J "Геркулес" (национальное обозначение "Шимшон"), приобретенного у компании Lockheed Martin.

По информации командования ВВС Израиля, самолет с б.н. 669 войдет в состав размещенной на базе 103-й транспортной эскадрильи "Элефантс" ВВС Израиля.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2008 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности (DSCA) МО США уведомило Конгресс о планируемой продаже Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" девяти ВТС C-130J-30 и другого оборудования. Полная стоимость соглашения была оценена в 1,9 млрд. долл.

Самолеты предназначены для перевозки войск и грузов, поддержки гуманитарных, поисково-спасательных операций, пожаротушения и др.

В марте 2010 года представители США и Израиля согласовали поставку первых трех C-130J стоимостью 250 млн. долл. с опционом на продажу еще шести ВТС. Контракт стоимостью 98,65 млн. долл. на поставку первого C-130J-30 ВВС США заключили с Lockheed Martin в апреле 2010 года. Впоследствии были подписаны и другие соглашения.

Первый C-130J "Супер Геркулес" (б.н. 601) Lockheed Martin передала ВВС Израиля 26 июня 2013 года. В апреле 2014 года он прибыл в Израиль. В 2014 году был поставлен второй самолет C-130J (б.н. 602), в августе 2015 года – третий (б.н. 605). Еще три самолета были поставлены в 2016-2017 гг.

Все прибывающие C-130J входят в состав эскадрильи "Элефантс", размещенной на авиабазе "Неватим". После поставки новые C-130J-30 дооборудуются национальными компаниями в соответствии с требованиями ВВС Израиля, хотя основные датчики интегрируются в США, включая оптикоэлектронную/ИК станцию наблюдения, установленную в носовой части (версия Star SAFIRE III для специальных операций).