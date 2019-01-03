Минобороны Индонезии подписало контракт на закупку пяти самолетов ВТА C-130J "Супер Геркулес"

ЦАМТО, 29 декабря. Глава Агентства по оборонным закупкам Минобороны Индонезии контр-адмирал Агус Сетиаджи сообщил о подписании контракта на закупку пяти военно-транспортных самолетов C-130J "Супер Геркулес".

Как сообщает Anadolu Agency, А.Сетиаджи также заявил, что в этом году было одобрено приобретение нескольких типов ВиВТ, включая минные тральщики, патрульные катера, подводные лодки, госпитальные корабли и средние танки.

Ранее, в начале ноября, в рамках прошедшей в Джакарте выставки Indo Defense 2018 коммодор авиации Новьян Самьега сообщил, что Военно-воздушные силы Индонезии близки к официальному принятию решения о выборе самолета ВТА C-130J "Геркулес" в рамках проекта закупки новых военно-транспортных самолетов.

Командование ВВС отнесло приобретение C-130J к числу приоритетных закупок. На первом этапе планируется приобрести пять платформ, а в перспективе закупить еще несколько самолетов.

В настоящее время на вооружении ВВС Индонезии имеется около 20 устаревших C-130, некоторые из которых были произведены в 1960-е гг.

Правительство Индонезии также рассматривают возможность приобретения двух многоцелевых самолетов A-400M компании Airbus, которые будут эксплуатироваться государственной компанией PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Однако, по оценке Н.Самьеги, ВВС вряд ли приобретут эту платформу из-за высокой стоимости.

В свою очередь, представитель Lockheed Martin Ричард Джонстон в ходе выставки подтвердил, что американская корпорация тесно взаимодействует с ВВС Индонезии. Недавно Lockheed Martin в сотрудничестве с ВВС Индонезии разработала "дорожную карту" с учетом сроков эксплуатации и состояния имеющихся C-130. Это позволило оценить потребности в ремонте или замене самолетов.

Представитель Lockheed Martin также подтвердил, что любая закупка C-130J для Индонезии будет реализована посредством заключения прямого коммерческого контракта, а не в рамках программы "Иностранные военные продажи". Это позволит ускорить поставку.

О начале процедуры приобретения Индонезией C-130J впервые стало известно в июне 2018 года. Руководство страны рассчитывает получить самолеты "Геркулес" в период 2020-2024 гг.