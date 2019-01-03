Войти
03.01.2019
ЦАМТО

Минобороны Индонезии подписало контракт на закупку пяти самолетов ВТА C-130J "Супер Геркулес"

294
0
0
Lockheed Martin C-130J Super Hercules
Lockheed Martin C-130J Super Hercules.
Источник изображения: zbiam.pl

ЦАМТО, 29 декабря. Глава Агентства по оборонным закупкам Минобороны Индонезии контр-адмирал Агус Сетиаджи сообщил о подписании контракта на закупку пяти военно-транспортных самолетов C-130J "Супер Геркулес".

Как сообщает Anadolu Agency, А.Сетиаджи также заявил, что в этом году было одобрено приобретение нескольких типов ВиВТ, включая минные тральщики, патрульные катера, подводные лодки, госпитальные корабли и средние танки.

Ранее, в начале ноября, в рамках прошедшей в Джакарте выставки Indo Defense 2018 коммодор авиации Новьян Самьега сообщил, что Военно-воздушные силы Индонезии близки к официальному принятию решения о выборе самолета ВТА C-130J "Геркулес" в рамках проекта закупки новых военно-транспортных самолетов.

Командование ВВС отнесло приобретение C-130J к числу приоритетных закупок. На первом этапе планируется приобрести пять платформ, а в перспективе закупить еще несколько самолетов.

В настоящее время на вооружении ВВС Индонезии имеется около 20 устаревших C-130, некоторые из которых были произведены в 1960-е гг.

Правительство Индонезии также рассматривают возможность приобретения двух многоцелевых самолетов A-400M компании Airbus, которые будут эксплуатироваться государственной компанией PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Однако, по оценке Н.Самьеги, ВВС вряд ли приобретут эту платформу из-за высокой стоимости.

В свою очередь, представитель Lockheed Martin Ричард Джонстон в ходе выставки подтвердил, что американская корпорация тесно взаимодействует с ВВС Индонезии. Недавно Lockheed Martin в сотрудничестве с ВВС Индонезии разработала "дорожную карту" с учетом сроков эксплуатации и состояния имеющихся C-130. Это позволило оценить потребности в ремонте или замене самолетов.

Представитель Lockheed Martin также подтвердил, что любая закупка C-130J для Индонезии будет реализована посредством заключения прямого коммерческого контракта, а не в рамках программы "Иностранные военные продажи". Это позволит ускорить поставку.

О начале процедуры приобретения Индонезией C-130J впервые стало известно в июне 2018 года. Руководство страны рассчитывает получить самолеты "Геркулес" в период 2020-2024 гг.

29.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
США
Продукция
A400M
Anadolu УДК
C-130
Компании
Airbus
Lockheed-Martin
Похожие новости
15.04.2014
В любую точку мира
13.11.2013
Производство военной авиации будет сокращаться
15.05.2013
ВТА: лидеры и аутсайдеры
12.11.2008
Европейцы создадут единую военно-транспортную структуру
11.10.2007
Анализ мирового рынка средних и стратегических военно-транспортных самолетов в 2001-2010 гг. и на период до 2015 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.01 08:13
  • 29
"Известия": завершаются испытания зенитных ракетных систем "Витязь"
  • 03.01 07:11
  • 35
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 03.01 06:42
  • 9
Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков
  • 03.01 05:06
  • 8
Генсек НАТО обеспокоен новыми российскими ракетами и призывает Москву выполнять ДРСМД
  • 03.01 05:02
  • 1
Граждане оборонщики
  • 03.01 04:57
  • 49
"Полимент-Редут". Проблемы позади
  • 03.01 04:46
  • 9
Бороться с китайскими танками будет нечем
  • 03.01 04:14
  • 6
Станет ли украинская БМП-У конкурентом российскому "Курганцу-25"?
  • 03.01 02:58
  • 9
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
  • 03.01 02:46
  • 19
"Циркон" не остановить: новая российская ракета встревожила американцев
  • 02.01 23:15
  • 5
Более 40 модернизированных БТР-82А получили подразделения общевойсковой армии ЗВО в Брянской области
  • 02.01 23:09
  • 52
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 02.01 21:27
  • 10
Россия утратила способность "видеть" подлодки США
  • 02.01 20:48
  • 69
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 02.01 07:33
  • 8
Пуски "Кинжала", "Булавы" и "Сармата". Самые зрелищные военные видео 2018 года