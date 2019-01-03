В учебном центре РВСН осваивают радиостанции нового поколения

Станция спутниковой связи Р-441-О (комплекс "Ливень"), смонтированная на двух транспортных единицах: автомобиле УРАЛ-4320 и прицепе.

ЦАМТО, 29 декабря. В учебном центре РВСН (г.Переславль-Залесский) специалисты осваивают новые средства радиосвязи, которые обеспечивает связь с любыми цифровыми, аналоговыми, радиорелейными станциями и унифицированными командно-штабными машинами.

Одна из них – подвижная станция нового поколения Р-441-ОВ "Ливень", предназначенная для организации дальней многоканальной радиосвязи и оповещения с использованием ретрансляторов на искусственных спутниках Земли.

Данная машина обеспечивает более точную, чем ранее, топографическую привязку к местности через различные спутниковые системы, а также устойчивую связь по закрытым интернет-каналам на дальность до 1000 км. Кроме того, Р-441-0В "Ливень", генерируют более четкий и надежный сигнал, чем станции связи предыдущего поколения.

Станция размещается на базе грузового автомобиля повышенной проходимости Урал-375, что дает возможность беспрепятственно использовать ее в полевых условиях.

Курсанты Центра осваивают также новейшую радиостанцию Р-166-0,5 (на шасси БТР-80), служащую для организации каналов дуплексной или симплексной связи одновременно в двух независимых радионаправлениях или радиосетях КВ- и УКВ-диапазонов. Недавно поступившая в войска радиостанция Р-149АКШ-1 в составе командно-штабной машины (на шасси КамАЗ-5350) также задействована в учебном процессе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.