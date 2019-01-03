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ЦАМТО

Палубу крейсера "Адмирал Кузнецов" освободили от упавшего крана

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Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: Christopher Michel - https://www.flickr.com/photos/cmichel67/18996981764

ЦАМТО, 29 декабря. Завершены работы по освобождению палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" от упавшего крана ремонтного плавдока.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил руководитель пресс-службы 82-го судоремонтного завода "Звездочка" Евгений Гладышев.

"Судоремонтный завод 27 декабря закончил операцию по удалению с палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" упавшего крана. Работы по ремонту идут согласно графику", – сказал он.

Как напоминает агентство, в ночь на 30 октября при проведении подрядчиком – 82-м судоремонтным заводом – операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50 и он резко ушел под воду. Упавший кран дока повредил часть палубы и корпуса авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково (Мурманская область).

29.12.2018
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Адмирал Кузнецов
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1143 Кречет
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