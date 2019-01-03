Палубу крейсера "Адмирал Кузнецов" освободили от упавшего крана

ЦАМТО, 29 декабря. Завершены работы по освобождению палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" от упавшего крана ремонтного плавдока.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил руководитель пресс-службы 82-го судоремонтного завода "Звездочка" Евгений Гладышев.

"Судоремонтный завод 27 декабря закончил операцию по удалению с палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" упавшего крана. Работы по ремонту идут согласно графику", – сказал он.

Как напоминает агентство, в ночь на 30 октября при проведении подрядчиком – 82-м судоремонтным заводом – операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50 и он резко ушел под воду. Упавший кран дока повредил часть палубы и корпуса авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково (Мурманская область).