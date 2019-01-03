На большом гидрографическом катере "Георгий Зима" поднят Андреевский флаг

ЦАМТО, 29 декабря. В Ленинградской военно-морской базе 28 декабря состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага на большом гидрографическом катере (БГК) "Георгий Зима".

Катер был построен для Балтийского флота на ОАО "Завод Нижегородский Теплоход".

До принятия в состав Балтийского флота катер успешно прошел полный комплекс государственных испытаний в Балтийском море.

Подъем Андреевского флага прошел под руководством командира Ленинградской военно-морской базы контр-адмирала Вячеслава Родионова. В торжественном мероприятии приняли участие представители Управления навигации и океанографии Минобороны России, завода-изготовителя, кронштадтские юнармейцы и моряки-балтийцы.

БГК "Георгий Зима" будет выполнять задачи по предназначению в составе отряда судов гидрографической службы флота в Ленинградской военно-морской базе.

Это второй гидрографический катер, который Балтийский флот получил в этом году после проведения всех этапов испытаний.

Судно названо в честь Георгия Зимы – капитана 1 ранга, гидрографа Балтийского флота, участника Великой Отечественной войны, награжденного 7 орденами и 12 медалями.

Гидрографический катер проекта 23040Г спроектирован в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ России и предназначен для съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 м, а также съемки рельефа однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тыс. м. Помимо этого, катер будет обслуживать плавучие знаки, доставлять личный состав и ремонтные группы, проводить спасательные и поисковые операции, лоцманские проводки подводных лодок и крупнотоннажных кораблей, сообщает пресс-служба Западного военного округа.