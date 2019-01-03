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ЦАМТО

Глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М выполнил первый полет

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Ту-22М3М
Ту-22М3М.
Источник изображения: Дмитрий Пичугин/www.airforce.ru

ЦАМТО, 29 декабря. На аэродроме КАЗ им. С.П.Горбунова – филиала ПАО "Туполев" 28 декабря состоялся первый полет глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.

Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина. Полет проходил на высоте 1500 м и продлился 37 мин.

В ходе полета были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования, установленного в рамках глубокой модернизации самолета. По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

В рамках глубокой модернизации на Ту-22М3М был установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементной базе. В частности, самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы. Замена 80% БРЭО позволила повысить точность навигации и уровень автоматизации управления самолетом, упростить его техническое обслуживание и предполетную подготовку. Бортовое радиоэлектронное оборудование Ту-22М3М унифицировано с аналогичными системами Ту-160М. Результатом проведенных работ стало значительное расширение боевого потенциала авиационного комплекса.

Первый опытный самолет Ту-22М3М был создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев" в настоящее время. Следующий этап программы – глубокая модернизация первой партии строевых самолетов Ту-22М3 по результатам государственных совместных испытаний.

Ту-22М3М – дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик, новая модификация Ту-22М3 с расширенным боевым потенциалом. Всего на Казанском авиационном заводе было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

29.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Туполев
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