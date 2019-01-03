Канадский астронавт на МКС получил подарки к Новому году

Родные Давида Сен-Жака отправили ему в подарок пижаму

ОТТАВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак отпраздновал на Международной космической станции (МКС) католическое Рождество, вскрыв новогодние подарки своих родных. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщила представитель канадского космического ведомства Ариэль Матьё.

"Астронавты Канадского космического агентства также получают рождественские подарки [с Земли], пока работают на Международной космической станции", - сказала она, отвечая на вопрос о том, есть ли в канадском ведомстве традиция отправки подарков на МКС к Новому году, существующая в российской космонавтике.

"Давид Сен-Жак получил подарки от родных и провел видеоконференцию со своей семьей утром 25 декабря. [Во время этой беседы] он был одет в один из подарков - пижаму, такую же, как и у членов его семьи на Земле", - добавила Матьё, не уточнив других подробностей.

Ранее сообщалось, что в контракте канадского астронавта предусмотрено 11 выходных дней, два из которых выпадают на Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января). В эти дни Давид Сен-Жак освобожден от выполнения своих обязанностей - он оператор роботизированных систем и медик - и может спокойно почитать книги, посмотреть кино и позвонить родным на Землю.

Встречать Новый год на борту МКС будет интернациональный экипаж из трех человек: российский космонавт Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.